Этот летний хит 1966 года считается одним из лучших уже на протяжении 60 лет

Композиция "Summer in the City" по-прежнему популярна.

Хит "Summer in the City" американской рок-группы The Lovin' Spoonful считается одним из лучших летних треков.

Как отмечает издание Parade, эта композиция впервые вышла в 1966 году и сейчас, спустя 60 лет, не утратила своей популярности. Кстати, ранее она также три недели подряд возглавляла музыкальный чарт Billboard Hot 100.

"Вы практически чувствуете запах лета 1966 года благодаря The Lovin' Spoonful", – отмечают критики.

Хит Summer in the City – что важно знать

Песня "Summer in the City" имеет свою фишку. В частности, авторы хита Джон Себастьян и басист Стив Бун превратили настоящие городские звуки (гудки автомобилей, отбойные молотки и т. д.) в музыкальные текстуры.

"Мне пришлось придумать что-то интересное в начале, чтобы сделать песню еще более уникальной. Так и появилась партия фортепиано", – подчеркнул Джон в 2014 году.

К слову, композицию также часто использовали в фильмах, например, ее можно услышать в "Лето в городе", "Крепкий орешек с местью" и "12 обезьян". А до сих пор многие певцы делают кавер-версии "Summer in the City", ведь это не просто хит, а один из легендарных летних треков.

