'Накрыло волной обломков': известный украинский ведущий рассказал о последствиях атаки россиян

К счастью, Евгений не пострадал.

Известный украинский ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак рассказал о повреждениях дома после массированной российской атаки на Киевскую область.

По его словам, обломки ракеты упали прямо на крышу его дома и задели взрывной волной.

"Мой дом накрыло волной обломков. К счастью, это были обломки в свободном падении. Сегодня вечером после работы пойду их собирать по крыше. Наверное, будем делать какое-нибудь ожерелье", - рассказал Фешак в своем Instagram.

Евгений подчеркнул, что, несмотря на постоянную опасность, нужно все равно верить в лучшее и не падать духом.

"В Украине очень много пострадавших, много разрушений. В этой ситуации главное – не терять надежду. Это не компьютерная игра, которую можно поставить на паузу, сохраниться. Мы должны пройти все уровни и обязательно выйти победителями. Слава Украине", – подчеркнул ведущий.

К слову, ранее звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на атаку россиян на Киев. Они выразили свои соболезнования пострадавшим и показали, как прятались от ракет ночью.

