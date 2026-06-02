Россия резко увеличила производство дронов и переходит к новому этапу войны, - Bloomberg

Россия готовится обрушить на Украину миллионы дронв в 2026 году.

Российский авиационный сектор сейчас находится на подъеме, обусловленный грандиозным спросом на беспилотники. Как пишет Bloomberg, объем производства в отрасли в апреле вырос на 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – по сравнению со средним ростом на 68% в годовом исчислении в 2025 году.

Как отмечает издание, этот резкий рост показывает, что Москва перестраивается на новую экономическую и военную реальность. В условиях, когда производство и эффективность танков и другой обычной бронетехники достигли пределов, дешевые и масштабируемые беспилотные системы стали одной из немногих областей российской промышленности, все еще способных к быстрому развитию.

"БПЛА с видом от первого лица сейчас являются доминирующим элементом наземных боевых действий… БПЛА большей дальности обеспечили Москве возможность пополнить свой значительно меньший арсенал крылатых ракет наземного базирования и поддерживать кампанию против критически важной национальной инфраструктуры Украины", – сказал Дуглас Барри, старший научный сотрудник по военной аэрокосмической тематике Международного института стратегических исследований.

Видео дня

Подробные данные об объемах военного производства не разглашаются. Ранее Путин называл цифру в 1,4 миллиона беспилотников, произведенных в 2024 году. В 2026 году Россия планирует произвести 7,3 миллиона беспилотников с видом от первого лица и 7,8 миллиона боеголовок для беспилотных летательных аппаратов различных типов, согласно данным украинской военной разведки.

"Приведенные цифры указывают на ежедневную производительность около 20 000 FPV-дронов. Распределив их по активной линии фронта протяженностью примерно 1200 километров, это составит около 17 российских дронов на километр в день", - пишет Bloomberg.

Для сравнения, с начала войны российские войска получили 64 тактических самолета Су-34 и Су-35 и 12 боевых самолетов Су-27, по данным Сэма Крэнни-Эванса, военного аналитика Королевского института объединенных служб.

Оборонный сектор РФ теряет темпы развития

Официальные прогнозы показывают резкое замедление роста в отраслях, производящих тяжелую технику, боеприпасы и компоненты ракет, до 4-5% с примерно 30% в последние годы.

При этом российская авиастроительная промышленность увеличила объемы производства на 78% за первые четыре месяца года. Это контрастирует с 16-процентным ростом общего объема производства в оборонной промышленности и почти 3-процентным снижением гражданского производства.

Барри отметил, что беспилотники сейчас играют центральную роль в российских военных операциях, в том числе помогая обеспечить попадание более дорогих крылатых и баллистических ракет в цель. Поддержание нынешних темпов запуска крылатых и баллистических ракет в долгосрочной перспективе "вполне может оказаться за пределами текущих производственных мощностей России", говорит он.

При этом производство беспилотников обходит многие структурные ограничения экономики. Оно значительно дешевле, позволяет легче использовать женский труд в условиях нехватки рабочей силы и быстро масштабируется – от сборки сотен единиц в подвалах и гаражах до массового производства десятков тысяч единиц по государственным контрактам.

Производитель российских дронов заявил о рекордных убытках

Напомним, что российская группа "Кронштадт", в состав которой входит производитель разведывательно-ударных беспилотников "Орион", сообщила о резком росте убытков по итогам 2025 года. Чистый убыток компании достиг 4,5 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 2,6 млрд рублей.

Это совпадает по времени с ударом украинских дальнобойных дронов по заводу "Кронштадт" в городе Дубна в конце мая 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: