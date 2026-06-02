Сумская откровенно заговорила о семейном бюджете: 'Никто не отчитывается о доходах'

Актриса также ответила, есть ли у них место, где хранятся общие деньги.

Известная украинская актриса Ольга Сумская заговорила о семейном бюджете.

Не секрет, что звезда кино и театра находится в браке с актером Виталием Борисюком уже 30 лет. За это время, по словам Сумской, они не ведут четкий учет доходов и не знают, кто сколько зарабатывает.

"Скажу честно, что я никогда не скрывала своих денег. Они всегда на виду. Если мы что-то заработали вместе, то можем взять, подойти, не спрашивая. Но в определенной степени это всегда, знаете, есть такой момент, когда тебя немного что-то раздражает", - подчеркнула Ольга в проекте "Тур со звездами".

Сумская добавила, что интересуется крупными покупками мужа. Однако они не отчитываются друг перед другом.

"Скажем, ты больше заработала, а муж не сказал, куда он потратил. И такая покупка, знаете, довольно дорогая. И поэтому ты думаешь: "А как же он не предупредил?". Никто не отчитывается о своих заработках. Ни я перед Виталиком, ни Виталик передо мной", - отметила актриса.

Звезда также рассказала, что в их семье нет отдельного места, где хранятся общие деньги.

