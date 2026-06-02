Россияне ночью разгромили салон китайского бренда электромобилей в Киеве (видео)

В результате российского удара в ночь на 2 июня пострадал автосалон китайского бренда электромобилей Zeekr на Подоле в Киеве. В связи с этим заведение объявило о приостановке работы. Об этом говорится в его заявлении в соцсети.

"В связи с последствиями вражеского обстрела наш автосалон на Подоле по адресу ул. Набережно-Луговая, 4 временно приостанавливает работу", – указано в сообщении.

Также автосалон опубликовал видео с последствиями атаки. На кадрах видно разрушенное помещение, поврежденные автомобили.

Обгоревший фасад помещения автосалона Zeekr в Киеве после российской атаки попал и на фото Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Zeekr – китайский бренд электромобилей премиум-класса, принадлежащий компании Geely Automobile Holdings, основанной в 2021 году.

Удар по Киеву в ночь на 2 июня

Как сообщал ранее УНИАН, в результате массированного удара по Киеву разрушены дома и больница, есть погибшие и десятки раненых. В частности, в Подольском районе в результате повторного попадания ракеты в 9-этажный жилой дом произошло частичное обрушение конструкций. В Голосеевском районе произошло разрушение 2-го и 3-го этажей поликлиники. В Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома, а также произошло возгорание в 24-этажном доме на уровне 7-8 этажей.

Из-за ночной атаки РФ в Киеве и 7 областях возникли проблемы с освещением. В столице были повреждены производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия. По Украине зафиксированы повреждения инфраструктуры объектов нефтегазовой отрасли. Восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме.

