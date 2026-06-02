Создание европейского 'зеленого' самолета полностью провалилось: разработчик – банкрут

Незадолго до краха компания Maeve Aerospace пыталась привлечь дополнительные 20 млн евро для продолжения программы.

Нидерландская компания Maeve Aerospace, которая хотела создать гибридно-электрический региональный самолет, официально признана банкротом. Причины банкротства не разглашаются, хотя ранее деловые СМИ сообщили о провале раунда финансирования, целью которого было привлечение 20 миллионов евро.

По мнению профильных специалистов, главная проблема заключается в том, что за четыре года существования Maeve так и не смогла определиться, каким должен быть ее самолет, сообщает FlightGlobal.

Изначально компания планировала строить электрический 44-местный самолет Echelon 01. Впоследствии появился Maeve 01 с новой конфигурацией.

Видео дня

Позже проект превратился в 80-местный гибридный M80. Финальной версией стал Maeve Jet с двигателями с открытым ротором в хвостовой части и заявленным вводом в эксплуатацию в 2033 году.

"Каждая новая концепция требовала дополнительных расчетов, испытаний и инвестиций. В итоге разработчик оказался в ситуации, когда красивых рендеров было значительно больше, чем реальных результатов", – отмечает портал AviaNews в Telegram.

По мнению специалистов, история Maeve иллюстрирует одну из ключевых проблем современной авиационной стартап-индустрии.

Привлечь внимание авиакомпаний и инвесторов обычно можно довольно быстро, однако превратить концепцию в сертифицированный самолет значительно сложнее. Особенно когда сам проект в течение нескольких лет претерпевает настолько значительные изменения, что становится почти неузнаваемым.

Смелые авиационные проекты – другие новости

Ранее УНИАН писал, что американская компания Otto Aerospace завершила предварительный обзор проекта (PDR) безоконного самолета Phantom 3500.

После успешного прохождения этого этапа Otto Aerospace приступает к подготовке серийного производства и летных испытаний.

В компании отметили, что результаты испытаний инновационного бизнес-джета в перспективе могут также открыть возможности для военного применения новых технологий.

А еще ранее стартап Elysian Aircraft представил обновленную концепцию электрического пассажирского самолета E9X, которая существенно отличается от предыдущих вариантов, показанных ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: