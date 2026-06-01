2 июня православные верующие чтят Киево-Братскую икону Божией Матери - одну из самых почитаемых украинских святынь, которую считают чудотворной.

В народе этот день называют Никифор-Дубодер и связывают с ним особые запреты, приметы и традиции.

О чем просят перед чудотворной иконой, что нельзя делать какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - читайте в материале.

Какой церковный праздник сегодня по новому стилю

Согласно преданию, святыня находилась в храме святых Бориса и Глеба в Вышгороде. После разрушения церкви в XVII веке икону пустили по течению Днепра и впоследствии оказалась у берегов киевского Подола. Там образ нашли местные жители и перенесли в Братский монастырь.

После того, как в начале прошлого века монастырь закрыли, судьба оригинала иконы остается неизвестной. Однако сохранился список, созданный в XVIII столетии. Позже его обнаружили среди музейных собраний Киево-Печерской лавры. Сейчас эта святыня хранится в Национальном художественном музее Украины.

Церковный праздник 2 июня по старому стилю

По старому церковному стилю 2 июня вспоминают мучеников Фалалея, Александра и Астерия, которые пострадали за христианскую веру - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому календарю, а также об основных приметах и запретах даты.

Обычаи 2 июня, что нельзя делать сегодня

Образ Киево-Братской Божией Матери почитают как чудотворный. Перед этой иконой верующие молятся о защите дома и родной земли, больные просят исцеления и здоровья, а также поддержки в трудные времена. В народном представлении Богородица считается самой близкой заступницей людей перед Господом, поэтому к ней обращаются с самыми сокровенными просьбами.

В народном календаре день известен как Никифор-дубодер - в эту дату также почитают святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Название "дубодер" появилось потому, что в это время наши предки начинали заготавливать дубовую кору для выделки кожи.

День сегодня благоприятствует любой работе и физическому труду. По народным поверьям, для привлечения удачи и благополучия в дом приносят березовые ветки - считается, что они служат оберегом и защищают жилье от злых сил. Также обязательно проветривают комнаты, чтобы избавиться от застоя, болезней и всего негативного, и наводят порядок.

Согласно церковной традиции, сегодня не следует ссориться, держать обиды, завидовать, жадничать и предаваться праздности. Верят, что любые негативные мысли и поступки могут надолго испортить отношения с окружающими и привлечь неприятности.

В народе с праздником Никифора-Дубодера также связывают несколько запретов и суеверий:

не следует заключать сделки, давать серьезные обещания или договариваться о будущих делах - такие решения обернутся денежными потерями;

не советуют купаться в реках и озерах - по поверьям, в это время активизируется нечистая сила, а русалки могут заманить человека в воду;

не стоит идти на кладбище - там бродят потусторонние силы.

День советуют провести в хорошем настроении, поскольку, по народным представлениям, грусть и уныние могут задержаться в жизни на целый год.

Народные приметы о погоде 2 июня

Погода этого дня может подсказать не только ближайшие перемены, но и каким будет урожай летом:

дождь идет - зерновые уродятся плохо, зато грибов в лесу будет много;

солнечная погода - к богатому урожаю хлеба;

духота с самого утра - к ненастью;

сильный ветер ночью или под утро - к дождям;

утренний туман быстро рассеивается – к хорошей погоде;

обильная роса обещает богатый урожай пшеницы, овса и льна.

Самая яркая примета дня: если ночью слышно пение соловья, то впереди ждут несколько погожих дней подряд.

У кого именины 2 июня

Именины сегодня отмечает Иван.

Считается, что люди, рожденные в это время, отличаются доброжелательностью, оптимизмом и умением находить общий язык с окружающими. Они редко поддаются унынию, легко заводят знакомства и умеют сглаживать конфликты. Также им приписывают практичность в денежных вопросах: такие люди обычно не склонны к расточительности и умеют разумно распоряжаться своими средствами.

