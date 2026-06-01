2 июня православные верующие чтят Киево-Братскую икону Божией Матери - одну из самых почитаемых украинских святынь, которую считают чудотворной.
В народе этот день называют Никифор-Дубодер и связывают с ним особые запреты, приметы и традиции.
О чем просят перед чудотворной иконой, что нельзя делать какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.
Какой церковный праздник сегодня по новому стилю
2 июня православные верующие чтят Киево-Братскую икону Божией Матери, которую издавна считают чудотворной.
Согласно преданию, святыня находилась в храме святых Бориса и Глеба в Вышгороде. После разрушения церкви в XVII веке икону пустили по течению Днепра и впоследствии оказалась у берегов киевского Подола. Там образ нашли местные жители и перенесли в Братский монастырь.
После того, как в начале прошлого века монастырь закрыли, судьба оригинала иконы остается неизвестной. Однако сохранился список, созданный в XVIII столетии. Позже его обнаружили среди музейных собраний Киево-Печерской лавры. Сейчас эта святыня хранится в Национальном художественном музее Украины.
Церковный праздник 2 июня по старому стилю
По старому церковному стилю 2 июня вспоминают мучеников Фалалея, Александра и Астерия, которые пострадали за христианскую веру.
Обычаи 2 июня, что нельзя делать сегодня
Образ Киево-Братской Божией Матери почитают как чудотворный. Перед этой иконой верующие молятся о защите дома и родной земли, больные просят исцеления и здоровья, а также поддержки в трудные времена. В народном представлении Богородица считается самой близкой заступницей людей перед Господом, поэтому к ней обращаются с самыми сокровенными просьбами.
В народном календаре день известен как Никифор-дубодер - в эту дату также почитают святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Название "дубодер" появилось потому, что в это время наши предки начинали заготавливать дубовую кору для выделки кожи.
День сегодня благоприятствует любой работе и физическому труду. По народным поверьям, для привлечения удачи и благополучия в дом приносят березовые ветки - считается, что они служат оберегом и защищают жилье от злых сил. Также обязательно проветривают комнаты, чтобы избавиться от застоя, болезней и всего негативного, и наводят порядок.
Согласно церковной традиции, сегодня не следует ссориться, держать обиды, завидовать, жадничать и предаваться праздности. Верят, что любые негативные мысли и поступки могут надолго испортить отношения с окружающими и привлечь неприятности.
В народе с праздником Никифора-Дубодера также связывают несколько запретов и суеверий:
- не следует заключать сделки, давать серьезные обещания или договариваться о будущих делах - такие решения обернутся денежными потерями;
- не советуют купаться в реках и озерах - по поверьям, в это время активизируется нечистая сила, а русалки могут заманить человека в воду;
- не стоит идти на кладбище - там бродят потусторонние силы.
День советуют провести в хорошем настроении, поскольку, по народным представлениям, грусть и уныние могут задержаться в жизни на целый год.
Народные приметы о погоде 2 июня
Погода этого дня может подсказать не только ближайшие перемены, но и каким будет урожай летом:
- дождь идет - зерновые уродятся плохо, зато грибов в лесу будет много;
- солнечная погода - к богатому урожаю хлеба;
- духота с самого утра - к ненастью;
- сильный ветер ночью или под утро - к дождям;
- утренний туман быстро рассеивается – к хорошей погоде;
- обильная роса обещает богатый урожай пшеницы, овса и льна.
Самая яркая примета дня: если ночью слышно пение соловья, то впереди ждут несколько погожих дней подряд.
У кого именины 2 июня
Именины сегодня отмечает Иван.
Считается, что люди, рожденные в это время, отличаются доброжелательностью, оптимизмом и умением находить общий язык с окружающими. Они редко поддаются унынию, легко заводят знакомства и умеют сглаживать конфликты. Также им приписывают практичность в денежных вопросах: такие люди обычно не склонны к расточительности и умеют разумно распоряжаться своими средствами.
