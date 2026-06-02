Военкомат отказал студенту в отсрочке: что решил суд

В ТЦК объяснили отказ тем, что студент якобы находился в оперативном резерве после прохождения срочной службы.

Во Львове суд обязал Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) повторно рассмотреть заявление студента, которому отказали в предоставлении отсрочки из-за якобы статуса резервиста.

Как пишет "Судебно-юридическая газета", Львовский окружной административный суд рассмотрел иск военнообязанного к ТЦК и СП об обжаловании решения об отказе в предоставлении отсрочки от мобилизации. Истец, в частности, требовал отменить решение комиссии ТЦК и СП и обязать повторно рассмотреть его заявление о предоставлении отсрочки на основании обучения на дневной форме в вузе.

Согласно материалам дела, истец проходил срочную военную службу до мая 2024 года, а после увольнения его поставили на воинский учет в ТЦК и СП. С сентября того же года мужчина учится на дневном отделении в высшем учебном заведении по программе бакалавриата. Обучение продлится до июня 2027 года, и эти обстоятельства подтверждались документами учебного заведения и справкой из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

В августе 2025 года студент подал заявление о предоставлении отсрочки от мобилизации на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Позже он повторно обратился через ЦПАУ, приложив справку из ЕГЭБО, военно-учетный документ и документы из учебного заведения.

Однако комиссия ТЦК и СП отказала заявителю в отсрочке. Среди причин военкомат назвал якобы неполный пакет документов, а также наличие информации из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов о том, что заявитель находится в оперативном боевом резерве. По мнению ответчика, это делало невозможным предоставление отсрочки без изменения его статуса.

В суде представители ТЦК настаивали, что право на отсрочку по статье 23 закона имеют только военнообязанные, тогда как истец числится резервистом. Также отмечалось, что после увольнения со срочной службы он был зачислен в оперативный резерв, а сам студент не принял меры для изменения своего статуса. В то же время мужчина это опроверг – по его словам, в военно-учетном документе, сформированном через приложение "Резерв+", он указан именно как военнообязанный. Кроме того, он подчеркнул, что не заключал контракта о прохождении службы в военном резерве и не давал согласия на такую службу.

Что установил суд

Суд пришел к выводу, что истец последовательно получал образование: сначала получил квалификацию квалифицированного рабочего, затем диплом младшего специалиста, а впоследствии поступил на бакалаврскую программу. Таким образом, он получал более высокий уровень образования, чем ранее, а значит, соответствовал требованиям пункта 1 части 3 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Суд также установил, что факт обучения по дневной форме подтверждался справкой из ЕГЭБО, которая в соответствии с постановлением Кабмина № 560 является надлежащим документом для подтверждения права на отсрочку.

Рассматривая доводы ТЦК о нахождении истца в оперативном резерве, суд обратил внимание, что Порядок № 560 регулирует процедуру предоставления отсрочки как военнообязанным, так и резервистам. В то же время материалы дела не подтверждают принадлежность истца к военному оперативному резерву в понимании законодательства. В частности, суд подчеркнул, что зачисление в оперативный резерв связано с заключением контракта о прохождении службы в резерве. Однако доказательств заключения такого контракта или предоставления истцом согласия на службу в резерве представлено не было.

Также в приказе об увольнении со срочной службы не содержалось сведений о зачислении в оперативный резерв. Зато в документе из "Резерв+" категория учета была определена как "военнообязанный", а не "резервист".

Отдельно суд согласился с доводами истца о том, что ТЦК фактически переложил на него негативные последствия собственных внутренних процедур по формированию картотеки оперативного резерва, что привело к ограничению гарантированного законом права на отсрочку.

Решение суда

По результатам рассмотрения дела суд признал, что отказ в предоставлении отсрочки из-за необходимости изменения статуса на военнообязанного не соответствует требованиям законодательства.

Решение комиссии ТЦК и СП было признано противоправным и отменено. В то же время суд отметил, что не может самостоятельно решать вопрос о предоставлении отсрочки, поскольку это относится к компетенции соответствующей комиссии ТЦК и СП, поэтому обязал ответчика повторно рассмотреть заявление истца вместе с представленными документами и принять новое решение. Кроме того, за счет бюджетных ассигнований ответчика в пользу истца взыскано 605,60 грн судебного сбора.

Какие документы может требовать ТЦК, а какие – полиция

По информации адвоката Юлии Антонюк, во время мобилизационных мероприятий проверять военно-учетные документы могут представители ТЦК и СП, сотрудники полиции, а в отдельных случаях – представители Государственной пограничной службы.

Она отметила, что представители ТЦК имеют право проверять именно военно-учетные документы в соответствии с постановлением Кабмина №560. В то же время требовать документы для установления личности и применять предусмотренные законом меры, в частности, задержание, могут только полицейские.

