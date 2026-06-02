ICC Ukraine призвала НКРЭКУ пересмотреть решение об изменении тарифов Укрэнерго

Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) обратился к НКРЭКУ с призывом пересмотреть решение об увеличении тарифов НЭК Укрэнерго на передачу и диспетчерское управление электроэнергией с 1 июля 2026 года. В бизнес-сообществе считают, что предложенное повышение тарифной нагрузки является экономически необоснованным и может негативно сказаться на работе украинских предприятий.

Согласно проектам решений НКРЭКУ, тариф на передачу электроэнергии может вырасти на 21,6% – с 742,91 до 903,53 грн/МВт·ч, а тариф на диспетчерское управление – на 7,8%, до 118,64 грн/МВт·ч. В ICC Ukraine отмечают, что такая корректировка тарифов создаст дополнительную нагрузку на бизнес в период войны и экономической нестабильности.

В комитете отмечают, что часть затрат, заложенных в структуру тарифов, может быть оптимизирована. В частности, речь идет о затратах на компенсацию технологических потерь электроэнергии, вспомогательные услуги и отдельные финансовые обязательства компании. По мнению ICC Ukraine, именно эти статьи стали основными драйверами пересмотра тарифов.

Отдельно в организации обратили внимание, что расчеты базируются на прогнозируемом сокращении объемов передачи и потребления электроэнергии, хотя НБУ ожидает роста экономики в 2026 году. Соответственно, такие предположения могут искусственно увеличивать тарифную ставку.

В ICC Ukraine подчеркивают, что дополнительное увеличение энергетических затрат может ослабить конкурентоспособность украинских производителей на внешних рынках, которые уже работают в условиях военных рисков, сложной логистики и низких мировых цен на сырьевую продукцию.

В связи с этим организация призвала НКРЭКУ пересмотреть предложенные параметры тарифов и сохранить их на действующем уровне до конца 2026 года: 742,91 грн/МВт·ч для услуг по передаче электроэнергии и 110,03 грн/МВт·ч для диспетчерского управления.

Ранее в Объединении предприятий "Укрметаллургпром" (УМП) также призвали НКРЭКУ пересмотреть повышение тарифа на передачу и диспетчерское управление электроэнергией: там заявили, что предложение о новых тарифах является экономически необоснованным и нанесет дополнительный удар по украинской промышленности в условиях войны.