Украинцы, которые работали в России, нередко рассчитывают, что эти годы войдут в трудовой стаж при выходе на пенсию. Однако в Пенсионном фонде объясняют: так происходит далеко не всегда.

Разбираемся, как подтвердить стаж работы за границей и в каких случаях рассчитывать на его зачет не стоит.

Входит ли в трудовой стаж работа за границей

Чтобы понимать, учитывается ли страховой стаж в России при выходе на пенсию в Украине, стоит разобраться - входит ли работа за границей в трудовой стаж в принципе.

По правилу, которое действовало ранее, иностранный стаж засчитывался только на основании двустороннего соглашения о взаимном признании пенсионных прав между Украиной и другой страной. Но с 2024 года ситуация изменилась. По Закону №9453 от 25.04.2024 и Постановлению КМУ№562, годы работы за границей теперь могут учитываться для набора нужного стажа даже если договора со страной нет. На сам размер пенсии это не влияет: она считается только по взносам, уплаченным в Украину.

Следует учесть, что Пенсионный фонд Украины не получает такие данные автоматически - человек должен самостоятельно инициировать этот процесс. Без поданного заявления и подтверждающих документов иностранный стаж попросту не будет учтен.

Входит ли в стаж работа в России

С Россией механизм взаимного зачета стажа фактически не работает, особенно в отношении последних лет, объяснил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Александр Малецкий.

Это означает, что к страховому стажу при назначении пенсии не будет засчитываться работа на страну-агрессора после 2014 года, и даже при наличии документов об официальном трудоустройстве в РФ после начала вооруженного конфликта российский трудовой стаж в Украине автоматически исключается из подсчета.

В отдельных случаях - если трудовая деятельность приходилась на период, когда действовали иные правовые нормы или международные соглашения, - ситуация может рассматриваться индивидуально. Однако для большинства нынешних случаев ответ будет отрицательным: стаж в России не засчитают.

