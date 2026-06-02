'Абсолютно прозрачное заявление': Зеленский отреагировал на массированную атаку России

Украине нужна защита от баллистических ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на комбинированную массированную атаку, которую совершили российские захватчики этой ночью. Он заявил, что действия России свидетельствуют о намерении продолжать разрушать жизнь в Украине, поскольку нашей стране не хватает защиты от баллистики.

"Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от России: если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться", – подчеркнул Зеленский.

В этой связи, как отметил президент, Европе нужна собственная противоракетная оборона, чтобы эта война наконец могла закончиться.

"И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставках ракет для "Пэтриотов". Рассчитываем на поддержку наших партнеров и на действенные ответы на сегодняшний удар", – сообщил Зеленский.

Российская атака – что известно

Как сообщал УНИАН, этой ночью и ранним утром российские захватчики выпустили 73 ракеты и 656 БПЛА различных типов. При этом противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника различных типов.

В Киеве есть разрушения во многих районах, повреждены многоэтажки и больницы. Известно о четырех погибших, количество пострадавших превысило 60 человек.

В Днепре известно о девяти погибших, среди них трехлетний мальчик и сотрудник ГСЧС, который направлялся на ликвидацию последствий удара.

