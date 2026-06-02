США могут расширить свой 'ядерный зонтик' на ряд европейских стран, – FT

В настоящее время в шести странах Европы уже размещены американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

Соединенные Штаты обсуждают с Европой размещение ядерного оружия в других европейских странах-членах НАТО, чтобы заверить союзников, что сокращение поддержки в сфере обычных вооруженных сил не ослабляет гарантий безопасности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ходом обсуждений.

Отмечается, что речь идет о размещении американских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. По мнению США, это позволило бы большему количеству стран размещать так называемые американские самолеты двойного назначения (DCA), способные наносить ядерные удары.

В настоящее время этим предложением уже заинтересованы Польша и некоторые страны Балтии, пишет издание. Одним из аргументов для них является вторжение РФ в Украину, а также неоднократные угрозы Путина ядерными возможностями Кремля. В то же время часть источников издания отмечает, что соглашение "не является неизбежным".

Видео дня

Журналисты напоминают, что в настоящее время программа совместного ядерного использования НАТО предусматривает, что Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания имеют разрешение на размещение американских ядерных боеголовок и "передовых" ядерных бомб. Они находятся под защитой США, а Вашингтон сохраняет исключительное право на их применение.

Отмечается, что хотя европейские страны на фоне обвинений Трампа и обязались резко увеличить свои расходы на оборону, однако ядерный зонтик считается незаменимым в вопросе обеспечения безопасности.

Ядерное оружие в Европе: важные новости

Напомним, недавно стало известно, что Норвегия и Франция подписали соглашение о ядерном оборонном альянсе. Это соглашение фактически предусматривает присоединение Норвегии к инициативе Франции в отношении ядерного оружия.

В России же ранее обвиняли Европу в том, что она планирует создание "ядерного щита", независимого от американского. Отмечалось, что этот проект может быть реализован под эгидой Франции. В РФ заявили, что такие шаги приведут к "окончательной тупиковой ситуации" между Европой и Москвой и "серьезно приблизят перспективу прямого конфликта".

Вас также могут заинтересовать новости: