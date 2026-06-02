Летнее наступление РФ провалилось, но будут еще попытки: эксперт назвал направления новых атак

По словам Поповича, перспективы наступления оккупантов в Запорожской и Донецкой областях выглядят сомнительными.

В мае результаты российской наступательной кампании практически нулевые. Летняя фаза наступления практически сошла на нет. Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире Радио NV.

"Летняя фаза того наступления, которое еще пытается продолжаться, потому что оно началось в 2023 году, и только сейчас мы видим, как оно затухает, фактически затухло. Если мы оценим результаты их наступательных действий в мае, то они почти нулевые", – отметил эксперт.

Попович считает, что захват оккупантами в прошлом месяце 14 квадратных километров – это почти ни о чем. По его мнению, сейчас будут такие же попытки российского наступления, как и в мае. Речь идет о попытках наступать в Донецкой области, а также о попытках возобновить наступление в Запорожской области.

Видео дня

По словам обозревателя, к югу от Запорожья сейчас российские захватчики понемногу отступают, но планы снова перейти в наступление есть.

"Насколько они смогут, я говорю о Запорожье, честно говоря, огромные сомнения, учитывая наши удары по логистике, которые уже сказываются на юге. Так же мы бьем по логистике и на востоке. Мы слышали о воздушном контроле фактически до границы с Российской Федерацией в Луганской области до контрольно-пропускного пункта Изварино… Мы знаем об ударах по логистике в Донецкой области", – подчеркнул Попович.

Он пояснил, что пока на Донбассе оккупанты пытаются наступать, но если удары по логистике будут нарастать, "то перспективы их наступления в Донецкой области представляются крайне сомнительными".

Наступление РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, еще в марте распространялась информация о том, что российские захватчики начали наступление на украинский "пояс крепостей" – главную линию обороны Украины в Донецкой области.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что наступательный потенциал оккупантов в этом году может окончательно иссякнуть.

По подсчетам аналитиков, в мае впервые с осени 2023 года прирост оккупированных территорий для российских захватчиков стал отрицательным.

Вас также могут заинтересовать новости: