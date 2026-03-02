Десятки нефтяных танкеров застряли в Персидском заливе из-за угроз Ирана, - Bloomberg

По меньшей мере 40 нефтяных танкеров, каждый из которых перевозит около 2 млн баррелей нефти, в настоящее время простаивают в заливе.

После атак вблизи Ормузского пролива десятки танкеров с нефтью застряли в Персидском заливе и не рискуют проходить ключевой морской коридор. Это уже нарушает логистику в регионе и может поставить под угрозу добычу нефти, пишет Bloomberg.

По данным отслеживания судов компании Kpler, по меньшей мере 40 сверхкрупных нефтяных танкеров, каждый из которых имеет около 2 млн баррелей нефти, в настоящее время простаивают в заливе. Некоторые владельцы судов и капитаны отметили, что ждут более понятной ситуации с безопасностью, прежде чем пытаться пройти через пролив. Крупные судоходные компании также рекомендовали судам оставаться на месте.

Аналитики Fearnley Securities Фредрик Дибвад и Сигурд Гьоне Габриэльсен отметили, что из-за последних событий эффективность перевозок, вероятно, снизится, поскольку судовладельцы выжидают.

Видео дня

Хотя Иран официально не закрыл доступ к стратегическому проливу после ударов США и Израиля, которые начались 28 февраля, страна предупредила суда об угрозе при прохождении через него. По состоянию на утро понедельника, по меньшей мере три судна уже попали под удар. Более половины крупнейших морских страховых компаний мира отменили страхование военных рисков для судов, заходящих в Персидский залив.

В результате пролив, соединяющий крупнейших производителей нефти с покупателями, фактически стал недоступным. За последние сутки только несколько крупных танкеров смогли пройти этот водный путь. Так, только два иранских танкера под санкциями США приблизились к входу в пролив. При этом, по данным судового мониторинга Vortexa, 1 марта через пролив прошли только четыре супертанкера, что на 22 единицы меньше, чем днем ранее.

Фактическое количество судов, застрявших в Персидском заливе, может быть еще больше, если учесть малые танкеры. Многие корабли отключают транспондеры (устройства, передающие сигнал о местонахождении судна) и фактически исчезают с радаров, чтобы уменьшить риски, а также ситуацию осложняет глушение сигналов.

Многонациональная консультативная группа Joint Maritime Information Center повысила уровень безопасности до "критического". Причиной стали подтвержденные ракетные и дронные атаки на коммерческие суда в Оманском заливе, вблизи полуострова Мусандам и в прибрежных водах ОАЭ.

Последним пострадавшим судном стал танкер Sea La Donna, обстоятельства инцидента еще расследуются. В центре отметили, что не нашли связи, которая делала бы эти суда потенциальной целью для атак.

Органы, следящие за соблюдением международного морского права, также забили тревогу. Реестры флагов судов Либерии и Маршалловых Островов, которые являются крупнейшим и третьим по величине в мире соответственно, призвали суда соблюдать высочайший уровень безопасности. Это означает, что грузовые операции должны быть приостановлены.

Аналитики JPMorgan & Chase оценили, что закрытие пролива более чем на 25 дней может вынудить компании остановить производство.

Ормузский пролив также является ключевым маршрутом для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Катар – второй в мире экспортер СПГ, который в прошлом году обеспечивал около 20% мировых поставок, – доставляет через пролив газ покупателям в Азии и Европе. Несколько контейнеровозов также остановились или развернулись во время прохождения маршрута.

Опасения также распространились на Красное море, где йеменские боевики-хуситы обстреливали коммерческие суда. Некоторые из крупнейших контейнерных перевозчиков мира меняют маршруты судов, чтобы избежать Красного моря, после того как поддерживаемые Тегераном хуситы угрожали возобновить атаки на грузовые суда в этом районе.

Атака на Иран - главные новости

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции было уничтожение ядерного потенциала и угрозы со стороны иранского режима.

По результатам ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также командующий КСИР. Временно власть в стране перешла к совету из трех человек во главе с аятоллой Арафи. При этом Трамп предположил, что активная фаза операции может длиться до четырех недель.

1 марта стало известно, что Иран атаковал танкер у полуострова Мусандам в Омане. Судно находится под санкциями США и Евросоюза за перевозку иранской нефти. Тогда же сообщалось, что после атак США и Израиля в Персидском заливе начался настоящий транспортный хаос.

Вас также могут заинтересовать новости: