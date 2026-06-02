Самый длинный железнодорожный туннель в мире почти готов: он соединит две страны

Власти обещают, что теперь пассажирские поезда будут буквально пролетать сквозь скалы на скорости 200 км/ч.

Бреннерский базисный туннель протяженностью 64 километра станет самым длинным железнодорожным туннелем в мире. Проект приближается к решающему моменту: пробита первая главная галерея на границе между Австрией и Италией.

После 19 лет работ один из самых амбициозных инфраструктурных проектов в Европе вступает в финальную стадию раскопок, рассматриваясь как решение для снижения интенсивности движения тяжелого транспорта, шума и загрязнения в альпийских долинах, пишет Antena 3 CNN.

Туннель Бреннер напрямую соединит Австрию и Италию, пересекая Альпы под границей двух государств. Буквально через несколько недель шахтеры из двух стран должны встретиться под горой, что станет символическим моментом для проекта стоимостью более 10 миллиардов евро (около 445 миллиардов гривень).

Тем не менее, по мере приближения к завершению, остается важнейший вопрос: удастся ли этому мегатуннелю существенно перенаправить грузоперевозки с автомобильных дорог на железную дорогу или же он рискует повторить, хотя бы частично, ограниченные результаты других подобных проектов в Альпах, таких как швейцарский Готтард?

Опыт туннеля Готтард показывает и реальные пределы таких проектов. Хотя он способствовал упорядочению перевозок через Альпы и увеличению доли железнодорожного транспорта, автомобильный трафик не исчез, а политические цели по массовому переводу грузов с дорог на рельсы не всегда были достигнуты.

Кроме того, эффективность этих инвестиций существенно зависит от внешних факторов, таких как инфраструктура и транспортная политика соседних стран, а также от логистических и экономических затрат перевозчиков.

Гигантский туннель Бреннер должен быть запущен только в 2032 году, а до тех пор необходимо уложить рельсы, смонтировать контактную сеть и системы железнодорожной безопасности.

Он пересечет главный хребет Альп без крутых уклонов, именно поэтому его называют "базисным туннелем".

Поезда будут курсировать со скоростью около 200 км/ч

Поездам больше не придется подниматься и спускаться по старому крутому горному маршруту. Они будут двигаться намного быстрее: пассажирские поезда будут проноситься сквозь гору со скоростью около 200 км/ч вместо 60–80 км/ч через перевал, что сэкономит около часа времени.

Грузовые поезда тоже станут быстрее, но главное – им понадобится всего один локомотив, способный тянуть больше вагонов и более тяжелые грузы. Таким образом, железнодорожные грузоперевозки станут дешевле, надежнее и вместительнее.

Согласно данным за 2023 год, стоимость Бреннерского базисного туннеля оценивалась в 10,5 миллиарда евро (около 467 миллиардов гривень), из которых Европейский Союз намерен выделить 2,3 миллиарда евро (около 102 миллиардов гривень), поскольку проект имеет общеевропейское значение.

Однако остается неясным, удастся ли уложиться в этот бюджет в условиях роста цен в строительстве и остановки буровых работ в Австрии примерно на год из-за споров с консорциумом строителей. Также срок завершения работ в 2032 году может быть перенесен на один-два года. Обновленный план должен быть представлен в этом году.

Доля железнодорожных грузоперевозок, которая сейчас составляет всего 27%, благодаря туннелю должна вырасти до 50% к 2040 году. Объем перевозок по железной дороге к тому времени должен утроиться.

Цель состоит в том, чтобы освободить узкие альпийские долины от вредных выбросов и шума, особенно от интенсивного движения тяжелых грузовиков. По этой причине туннель предназначен в основном для грузовых перевозок, необходимость в которых становится все более острой.

Автомобильный поток через Бреннер стабильно растет уже много лет. В настоящее время перевал ежегодно пересекают около 2,4 миллиона грузовиков, что на четверть больше, чем в 2010 году, и на 50% больше, чем в 2000 году.

Это самый используемый из всех альпийских перевалов, поскольку он имеет наименьший перепад высот и меньше регулируется правилами, так как Австрия, в отличие от Швейцарии, является членом ЕС. Ожидается, что к 2040 году поток грузовиков перестанет расти именно благодаря туннелю.

