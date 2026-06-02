Российская атака на Днепр: в ОВА сообщили о 4 погибших и 16 раненых

71-летняя женщина и 22-летний мужчина находятся в тяжелом состоянии.

В Днепре в результате атаки россиян в ночь на 2 июня погибли четыре человека, сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.

Также Ганжа добавил, что по состоянию на 4:00 утра известно, что 15 человек госпитализированы. При этом 71-летняя женщина и 22-летний мужчина находятся в тяжелом состоянии.

До этого он сообщал, что в больнице скончалась 73-летняя женщина, получившая ранения в результате российской атаки на город.

В городе Каменске Днепропетровской области в целом известно о трех пострадавших.

"Двум людям потребовалась медицинская помощь. Это 49-летняя женщина и 50-летний мужчина. Всего в городе трое пострадавших. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении главы Днепропетровской ОГА.

Известно, что в результате вражеского удара частично разрушен двухэтажный дом, на месте возник пожар. Также пострадали несколько квартир в четырехэтажном доме.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепре полностью выгорело помещение отделения №1 Новой почты. Сотрудники отделения не пострадали. В компании сообщали, что информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания. Клиентам пообещали компенсировать заявленную стоимость уничтоженных отправлений.

Также мы писали, что днем 21 мая Россия атаковала город, в результате чего были повреждены два многоэтажных дома. Сообщалось, что пострадали по меньшей мере 11 человек. Известно, что повреждения получили четырехэтажный дом и высотка. Среди пострадавших был 13-летний мальчик.

