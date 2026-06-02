Почему российские удары 'Цирконами' по Украине - это проблема и для США: объяснение эксперта

Эксперт высказал мнение, что применение противником такого количества ракет может стать аргументом в пользу сотрудничества Украины с западными партнерами.

Россияне в ночь на 2 июня атаковали Киев восемью ракетами "Циркон", которые они позиционировали как инструмент борьбы с кораблями западных стран. Об этом в Facebook написал военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

"Видите, Россия себя тоже чувствует "государством без флота", поэтому по-своему понимает "асимметричность" в инструментах", – отметил Киричевский.

Он добавил, что использование РФ такого количества ракет для атаки на Киев может стать аргументом для украинской коммуникации с западными партнерами относительно того, насколько жесткой будет вероятная война РФ против Европы. В то же время он подчеркнул, что удары "Цирконами" по украинской столице – это, в частности, и проблема для США. Поскольку если Белый дом не способен останавливать российские ракеты над Украиной, то позже он не сможет противостоять китайским ракетам, которые будут атаковать их корабли в Тихом океане.

"А вот с другой стороны, представители "Старого Света" могут считать, что раз эти "Цирконы" полетели на нас, значит точно уже не полетят к ним. И здесь уже явно ход этой дискуссии в различных формах будет определять даже не столько качество аргументов, сколько гибкость интуиции у обеих сторон", – добавил Киричевский.

Он также высказал мнение, что такими ударами РФ фактически подтвердила дальность действия "Циркона" при наземном базировании, которая достигает 1000 км. В то же время он отметил небольшую боевую часть ракеты – 150 килограммов.

"Выглядит очень мало для "конвенционной" ракеты, но вполне нормально, например, для ракеты-потенциального средства доставки ядерного оружия (но есть ли у россиян ядерные боеголовки именно для "Цирконов" – вопрос открытый)", – отметил Киричевский.

Российские "Цирконы": что известно

Ранее в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 2 июня российские оккупанты атаковали Украину, в частности, 8 противокорабельными ракетами "Циркон". Отмечается, что Украине не удалось сбить ни одной такой ракеты.

Незадолго до этого РФ изменила направление запуска "Цирконов", начав делать это с севера. Как отметил авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко, Украине будет довольно сложно сбивать такие ракеты, если они будут лететь к украинской столице, поскольку время на реакцию с момента их запуска минимально.

