Глобальная роль евро растет: сможет ли он заменить доллар в качестве главной мировой валюты

Единую валюту Европы используют всё чаще.

В 2025 году общий объем использования евро в мире вырос примерно до 20%. Об этом со ссылкой на ежегодный отчет Европейского центрального банка, опубликованный во вторник, сообщает Bloomberg.

Что касается валютных резервов государств, то доля евро осталась на прежнем уровне и по-прежнему составляет около трети от доли доллара.

ЕЦБ отмечает, что объем международных выпусков облигаций в евро достиг рекордного уровня, а евро впервые занял первое место на мировом рынке "зеленых" и стабильных облигаций. В то же время было зафиксировано заметное снижение его использования в повседневных валютных операциях.

Европейские чиновники пытаются постепенно подорвать международное доминирование доллара, поскольку непредсказуемая политика президента США Трампа и его нападки на Федеральный резерв с началом его второго срока подорвали доверие к Вашингтону.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард даже заговорила о возможном "глобальном моменте евро" и призвала политиков усилить роль единой валюты, чтобы она могла воспользоваться большим количеством привилегий доллара, в частности более низкими затратами на заимствования. Для этого необходимо укрепить экономическую устойчивость, правовую и институциональную целостность, а также геополитическую надежность ЕС.

Вызовы для евро и роль юаня

В то же время центральные банки мировых держав отдают предпочтение золотым запасам на фоне постоянных геополитических напряжений. ЕЦБ отметил, что некоторые страны также развивают альтернативные системы трансграничных расчетов, в частности те, что базируются на цифровых технологиях, назвав эту тенденцию еще одним признаком фрагментации международной валютной системы.

ЕЦБ также подчеркнул, что использование китайского юаня, хотя в целом и остается на низком уровне, заметно возросло в таких сферах, как ежедневные валютные операции и финансирование торговли. Причем конфликт на Ближнем Востоке может привести к его дальнейшему распространению – им, в частности, рассчитывались за проход судов через Ормузский пролив.

