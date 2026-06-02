У 6 кулинаров спросили секрет идеального омлета, все они ответили одинаково

Существует несколько советов по приготовлению пышного и нежного омлета, как в ресторане.

Омлет кажется невероятно простым блюдом, но если спросить шеф-поваров, то как раз самые простые блюда и вызывают наибольшие трудности.

Шесть шеф-поваров сошлись во мнении, что секрет омлета, готового к ресторанному уровню, заключается в бережном обращении с ним - а именно, в приготовлении на среднем или средне-слабом огне в относительно небольшой антипригарной сковороде, пишет Eatingwell.

Шеф-повар Райан Галлахер из Eatzi’s Market and Bakery сказал, что идеальный омлет должен быть "нежным, пышным и насыщенным, но не слишком тяжелым. Яйца должны оставаться мягкими и нежными".

Видео дня

Снижение температуры – ключ к достижению идеальной текстуры. Это дает больше контроля и предотвращает высыхание омлета, добавил шеф-повар Майкл Гудман, который курирует кулинарные операции в отеле Four Seasons Hotel Las Vegas. Он предложил готовить на среднем или слабом огне и снимать сковороду с огня, когда омлет кажется немного сырым.

"Яйца продолжают готовиться за счет остаточного тепла. Лучше снять омлет с огня, когда он еще слегка мягкий, чтобы получить мягкую, кремовую текстуру", - сказал он.

Этот процесс называется "дополнительным приготовлением", и большинство домашних поваров его не учитывают, сказал Трей Уильямс, шеф-повар ресторана Brutto Americano:

"Когда вы выключаете плиту, сковорода остается горячей и продолжает передавать энергию к центру готовящегося блюда. Вам нужно выключить огонь задолго до того, как омлет полностью схватится, и позволить остаточному теплу сковороды завершить последние стадии свертывания яйца".

Помимо того, что нужно снять сковороду с огня немного раньше, следует убедиться, что омлет не подрумянился. Он должен быть бледно-желтым и блестящим; коричневые пятна – явный признак того, что омлет пережарен.

Сковорода тоже имеет значение

Повара рекомендовали готовить омлет на сковороде с антипригарным покрытием. "Антипригарная сковорода – это обязательное условие. Хорошая сковорода с антипригарным покрытием позволяет контролировать процесс приготовления и дает яйцам свободно скользить, а не сопротивляться", - сказал шеф-повар Йонас Фавела из ресторана Vast.

А шеф-повар Клиффорд Плео, главный директор по инновациям в Artistry Restaurants добавил, что лучше еще взять и качественную резиновую лопатку.

Сдержанность в начинках

Хотя может возникнуть соблазн начинить омлет овощами, сыром и мясом, шеф-повара сказали, что обычно меньше - значит больше. Начинку следует помещать только в центр яиц, а не прожаривать в омлете целиком, сказал Фавела:

"Заворачивание начинки в центр сохраняет омлет гладким и правильно структурированным, вместо того чтобы превратить его в завтрак-буррито, переживающий трудный день".

Немного молочных продуктов также может создать ощущение, что завтрак подают в роскошном отеле. "Один из моих любимых приемов – добавление небольшого количества сметаны к яйцам, что придает омлету еще более шелковистую текстуру и более насыщенный вкус", - поделился Гудман.

Советы по приготовлению других блюд

Ранее стало известно, как приготовить "суп долголетия". Рецептом поделилась самая старая итальянская семья.

Также кулинары назвали секретные ингредиенты, которые нужно добавить в яичницу-болтунью. Кулинары раскрыли несколько ингредиентов, которые придадут блюду идельный вкус.

Вас также могут заинтересовать новости: