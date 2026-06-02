Спрей-невидимка из Китая: эта военная технология может погубить Украину или спасти ее

То, что раньше было строжайшей военной тайной США стоимостью в миллиарды долларов, теперь в Китае продают банками.

Одной из самых оберегаемых способностей в современной войне долгое время оставалось сокрытие от радаров. Разработка самолетов-невидимок поглощала миллиарды долларов, требовала особых производственных процессов и строжайше засекреченных технологий.

Однако теперь кажется, что часть этого превратилась в коммерческий товар. Базирующаяся в Шэньчжэне компания Star-Navi предлагает радиопоглощающие покрытия, разработанные специально для беспилотников. Суть серии XRAM-C заключается в том, что она превращает часть энергии радиолокационных волн в тепло, из-за чего в сторону радара отражается меньше сигнала. В результате цель кажется на экране радара меньше или ее становится труднее обнаружить, пишет VG.

Компания разработала три разные версии

Одна обеспечивает защиту от частот, которые часто используются радарами управления огнем и системами перехвата, другая может быть более эффективной против разведывательных радаров, в то время как третья предлагает компромиссное решение в более широком диапазоне частот.

Таким образом, разработчики создали не просто маркетинговый продукт, а учли принципы работы различных систем противовоздушной обороны.

Покрытие может обеспечивать затухание радиолокационного сигнала до 3-3,5 децибел в определенных диапазонах частот. На первый взгляд это кажется незначительным, однако возвращающаяся к радару энергия уменьшается примерно наполовину. Для систем ПВО любая подобная потеря усложняет распознавание и сопровождение целей.

Одним из главных преимуществ разработки является простота применения. Покрытие можно наносить краскопультом на подготовленную поверхность, а затем отверждать обычным способом. Нет необходимости в специальной производственной линии или отдельном заводе, поэтому технология может быть легко использована не только производителями дронов, но даже военными подразделениями.

Более того, Star-Navi продает продукт в упаковках по 1, 5 и 10 килограммов, то есть речь идет не о сложной технологии, предназначенной для заводов, а о материале, который пользователи могут напрямую купить и применить.

Китайская компания не одинока на этом рынке. В Турции, например, исследователь Юнус Индже работает над радиопоглощающим материалом под названием Kürsat 3.0, который, по сообщениям, может достигать еще более высоких показателей.

Использовать эту технологию может кто угодно

Общим моментом является то, что обе разработки следуют одной и той же идее: способность к снижению заметности для радаров не обязательно закладывается при проектировании летательного аппарата, а может быть добавлена позже.

И это может иметь серьезные последствия. Во многих странах мира устанавливается все больше радаров для обнаружения дронов как в военных, так и в гражданских целях. Эти системы исходили из того, что большинство беспилотников имеют относительно легко обнаруживаемую радиолокационную отражающую поверхность.

Однако если радиопоглощающие покрытия получат широкое распространение, разработчикам систем ПВО и борьбы с дронами придется столкнуться с новым вызовом. К примеру, если эти радиопоглощающие покрытия массово получит кремлевский диктатор Владимир Путин, российские военные смогут сделать свои беспилотники невидимыми для радаров Украины, и тогда они смогут в миг нанести сокрушительный удар по Украине.

Однако, поскольку речь идет об открытом коммерческом продукте, эти банки с краской находятся в свободной продаже. А значит, Украина тоже имеет все шансы опередить врага, официально закупить эту технологию и использовать ее в своих целях, ведь у нее нет эксклюзивного владельца.

