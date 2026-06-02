В этом деликатесе больше железа, чем в курице и говядине, но люди редко его едят

Многие люди ежедневно сталкиваются с дефицитом железа, и чтобы восполнить его недостаток, большинство людей предпочитают включать в свой рацион мясо. Однако диетологи советуют обратить внимание на один неприметный деликатес, который многие избегают в магазине. А между тем, в нем больше железа, чем в курице, говядине и свинине.

Как пишет odzywianie.wprost.pl, эксперты рекомендуют включить в свой рацион сушеные абрикосы.

"В орехах, миндале и других сухофруктах, представленных на польском рынке, были определены концентрации кальция (Ca), фосфора (P), железа (Fe), цинка (Zn), меди (Cu) и марганца (Mn). [...] Среди проанализированных сухофруктов самые высокие концентрации кальция, фосфора, цинка и меди были обнаружены в инжире, а абрикосы содержали наибольшее количество железа и марганца", – говорится в статье, опубликованной в "Анналах Национального института гигиены".

Интересно, что эти фрукты содержат больше железа, чем популярные мясные деликатесы. Они обеспечивают от 2,66 мг до 3,17 мг этого элемента на 100 грамм. Для сравнения, такая же порция постной баранины содержит всего 1,64 мг этого соединения, а курица – 0,78 мг. Они также обладают явным преимуществом перед говядиной и свининой, которые содержат 1,58 мг и 0,81 мг железа на 100 грамм соответственно.

Однако стоит подчеркнуть, что сушеные абрикосы являются источником негемового железа, которое хуже усваивается организмом, чем гемовое железо (из мяса). Тем не менее, его усвоение можно улучшить, сочетая сушеные абрикосы с продуктами, богатыми витамином С, такими как лимонный сок, киви или малина.

Другие свойства сушеных абрикосов

Сушеные абрикосы также содержат значительное количество пищевых волокон и калия – 7 г и более 1100 мг на 100 грамм соответственно. Поэтому они поддерживают пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Они помогают снизить кровяное давление. Они также обладают сильными антиоксидантными свойствами. Содержащиеся в них антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и уменьшают воспаление. Однако важно не злоупотреблять сушеными абрикосами в своем рационе, так как они содержат большое количество простых сахаров.

