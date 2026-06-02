Солдат на два месяца ушел в СЗЧ: как его наказал суд

В приговоре не указана причина оставления службы военнослужащим.

Старшего солдата и участника боевых действий из Львова приговорили к пяти годам лишения свободы за самовольное оставление воинской части на два месяца. Соответствующее решение 18 мая принял Шевченковский районный суд Львова.

Согласно материалам дела, военный 30 января 2026 года без уважительных причин самовольно покинул место дислокации воинской части и до 14 апреля не выполнял свои служебные обязанности, то есть до момента прибытия в территориальное управление ГБР.

Военного обвинили в самовольном оставлении воинской части без уважительных причин (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Видео дня

Обвиняемый признал свою вину в суде. В приговоре не указывается, почему солдат покинул службу.

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Срок отбывания наказания будет отсчитываться с момента задержания военного. На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

Военный почти год находился в СЗЧ: как его наказали

Во Львовской области к пяти годам лишения свободы приговорили военного за почти год пребывания в СЗЧ.

Согласно материалам дела, военный служил по призыву. В конце февраля 2025 года он самовольно покинул воинскую часть. В декабре того же года его задержали.

На суде военный полностью признал свою вину. Он раскаялся в содеянном и просил учесть, что он желает и в дальнейшем служить в ВСУ. Суд признал военного виновным и назначил 5 лет лишения свободы.

Вас также могут заинтересовать новости: