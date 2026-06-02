У России нет хорошего выхода: аналитик объяснил, к какому финалу движется путинский режим

Если Путин отступит прямо сейчас – он признает перед собственным народом, что тысячи жизней были отданы впустую.

"Выхода нет" – одноактная экзистенциальная пьеса Жана-Поля Сартра об аде незавершенности – впервые была поставлена в Париже в мае 1944 года. Вторая мировая война вот-вот должна была разменять свой пятый год. В пьесе три человека, недавно скончавшиеся и, судя по всему, запертые в гостиной ада, сталкиваются с плохим выбором своей жизни, от которого после смерти нет спасения.

Если бы российские власти разрешили поставить пьесу Сартра в Москве в 2026 году, интересно, что подумали бы о ней кремлевский диктатор Владимир Путин и простые россияне спустя более чем четыре года после начала "специальной военной операции" в Украине, задается вопросом директор Института Кеннана и автор книги "Столкновения: истоки войны в Украине и новая глобальная нестабильность" Майкл Киммидж в своем материале для The New York Times.

По его словам, с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году путинизм пришел к тому, что может показаться жутким равновесием, но при ближайшем рассмотрении оказывается ловушкой для всех участников. Путин подчинил свое государство и общество войне, которая медленно подтачивает силы России, истощает богатство нации и поглощает жизни ее молодежи.

Видео дня

На поверхности якобы царит спокойствие

Путин нашел способ финансировать свою дорогую войну, предотвращая экономический коллапс и продолжая привлекать значительное количество новобранцев в армию, в основном за счет крупных денежных бонусов. Россия, будучи далека от изоляции, взаимодействует дипломатически и коммерчески со значительной частью мира.

Несмотря на некоторые недавние признаки внутреннего недовольства – поскольку простые граждане все чаще обнаруживают себя более бедными, менее защищенными от войны и все чаще сталкиваются с блокировками в интернете – Путин может быть уверен, что сохраняет полный контроль.

Но затягивание войны – это не то же самое, что победа в ней, заявил эксперт. Пока его армия с трудом добивается успехов на передовой, у Путина осталось мало инструментов эскалации, чтобы изменить динамику. Принудительная мобилизация дала бы России преимущество, но она была бы крайне непопулярна среди россиян.

Ядерное оружие, любого вида, было бы ужасным вариантом. Его применение не гарантировало бы победу и рисковало бы вызвать жесткий военный ответ со стороны США и Европы или разрыв отношений России с Китаем, ее самым важным союзником.

Путин не может просто так уйти из Украины

Если бы Россия согласилась на урегулирование по текущей линии соприкосновения, Путину практически нечего было бы предъявить в качестве результата своих усилий, кроме узкой полосы территории на юге Украины.

Помимо удара по его тщеславию, как непревзойденный политический выживальщик он понимает: если он преподнесет столь малый приз россиянам, потерявшим членов семьи, это станет признанием фундаментальной бессмысленности войны.

Низкое качество его стратегического мышления и его гордыня могли бы тогда стать острым политическим фактором внутри России, говорится в материале.

Путин загнал себя в ловушку. Но, помимо себя самого, он обременил весь проект путинизма – если тот переживет срок его полномочий – неким подобием этой войны навечно. Любой будущий лидер путинского толка не сможет пассивно наблюдать за тем, как вооруженная до зубов и закаленная в боях Украина интегрируется в западные структуры безопасности, а Европа милитаризируется.

Если у Путина нет выхода из его войны, то у простых россиян пока нет выхода из путинизма. Недавнее публичное инакомыслие в России было истолковано неверно. Недовольство абсолютно реально, но его суть – это разочарование тем фактом, что путинизм, несмотря на свои провалы, кажется бесконечным.

Сегодня Путин не сталкивается ни с антивоенным движением, ни с оппозиционной партией. Он может подавлять российских граждан по своему усмотрению. Даже заниматься своими повседневными делами – значит поддерживать, а порой и обслуживать систему, которая ведет войну и порождает репрессии. Большинство россиян так или иначе работают на государство – поскольку частный сектор подчинен правительству – и при этом не имеют права голоса в том, как это государство управляется, отметил Киммидж.

Выход из ситуации невозможен

Поиск коллективного выхода из этой системы психологически и политически невозможен на данный момент. Нет ни людей, ни институтов, способных сместить президента; нет видимого пути к прекращению его правления или замене его чем-то лучшим.

В этих обстоятельствах мы можем видеть вспышки словесного протеста – например, в ответ на замедление интернета, – но, поскольку им некуда развиваться, такие протесты легко погасить.

Теоретики революций XVIII и XIX веков подчеркивали важность растущих ожиданий как катализатора. Когда люди чувствуют, что лучшее будущее возможно, они действуют, чтобы ускорить процесс – как в восточноевропейских революциях 1989 года, которые последовали за обещаниями Горбачева о гласности и перестройке.

Путин усердно заботится о том, чтобы ожидания россиян оставались низкими. Обещание современной России, процветающей и открытой миру, сменилось самоуспокоенностью и онемелым принятием диктатуры и вечных войн. Это неудобное равновесие не может длиться вечно.

Ранним обещанием Путина и путинизма, после того, что он считал катастрофой распада Советского Союза, была комфортная предсказуемость и повышение уровня жизни, эффективное управление, если не свобода как таковая.

Но российский президент, ставший со временем превосходным автократом, показал себя посредственным главой государства, плохим хранителем российской экономики и виновником регионального хаоса, который бумерангом возвращается в Россию, подчеркнул эксперт. С каждым украинским ударом по российской территории война подрывает благополучие российских граждан.

"Путь к компетентному российскому руководству теперь, похоже, требует демонтажа путинизма, и чем менее легитимной и эффективной становится нынешняя система, тем ожесточеннее будет битва за позиции после Путина. Когда его уход произойдет, он вполне может разрушить ту стабильность, которую он пытался навязать, став президентом России более 20 лет назад", - подытожил Киммидж.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал о новых настроениях среди россиян после того, как война Путина пошла не по плану. Российская пропаганда все чаще обсуждает не только события на фронте, но и будущее отношение украинцев к россиянам. Это свидетельствует о том, что в Москве понимают глубину проблем.

Кроме того, мы также рассказывали, что летнее наступление РФ провалилось, но будут еще попытки. Захват оккупантами в прошлом месяце 14 квадратных километров – это почти ни о чем.

Вас также могут заинтересовать новости: