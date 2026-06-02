Нужны новые подходы, а не мыльные пузыри: Буданов о новой архитектуре безопасности

Любой будущий альянс в сфере безопасности с участием Украины должен основываться на кардинально новых подходах, а не превращаться в очередной "мыльный пузырь", который лопнет при первой же реальной угрозе. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов на своей странице в Facebook по итогам выступления на Международном форуме "Архитектура безопасности".

По его словам, главный вопрос сегодняшнего дня заключается в том, готов ли Запад трезво взглянуть на мир, выйти из зоны комфорта и отказаться от инструментов международной безопасности, которые доказали свою неэффективность.

"Будущий мировой порядок требует кардинально новых подходов. Ни один серьезный альянс в сфере безопасности не может эффективно функционировать по принципу единогласного принятия решений, который в критический момент неизбежно парализует систему. Поэтому, выстраивая новую архитектуру безопасности с участием Украины, мы должны учесть все детали, чтобы не создать очередной мыльный пузырь, который лопнет при первой же реальной угрозе", – подчеркнул Буданов.

По его мнению, главным оружием Украины в нынешней войне остается внутреннее единство и сплоченность общества, без которых защита государства была бы невозможна. В то же время он обозначил четкую позицию Украины относительно завершения войны и будущего мирового порядка в сфере безопасности.

Буданов подчеркнул, что позиция Украины на всех переговорах – как с партнерами, так и с врагом – остается неизменной: боевые действия должны быть прекращены без каких-либо территориальных уступок или отказа от украинских земель.

"Мы четко осознаем риски превращения послевоенной Украины в большую "серую зону", поэтому надежная фиксация параметров завершения войны и жесткие гарантии безопасности являются безальтернативными", – заявил он.

По мнению главы ОП, благодаря работе украинских дальнобойных средств поражения и "санкциям в действии" рядовые россияне уже ощущают последствия войны в своих домах. Взрывы, пожары и хаос в регионах РФ разрушают миф о всесильности Кремля и вызывают глубокий психологический кризис в российском обществе.

"Кремль панически боится именно такого "прозрения" россиян, ведь это представляет непосредственную угрозу стабильности режима. Поэтому Путин будет делать все возможное, чтобы удержать ситуацию под контролем, а это открывает для нас окно возможностей для достижения справедливого результата дипломатическим путем на наших условиях", – резюмировал Буданов.

Напомним, накануне Кирилл Буданов назвал реалистичной возможность прекращения боевых действий в войне с Россией до зимы.

