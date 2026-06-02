Попадания 33 ракет и дронов: Воздушные силы раскрыли масштабы ночного удара

Помимо прочего, россияне выпустили по Украине 8 противокорабельных ракет "Циркон".

В ночь на 2 июня россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы. "Основное направление удара – Киев. Также атакованы Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы", – говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, всего зафиксировано 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 БПЛА различных типов:

8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы запусков – оккупированный Крым, Курская обл., РФ);

33 баллистические ракеты "Искандер-М" (районы запуска – Брянская, Курская, Ростовская обл., оккупированный Крым);

27 крылатых ракет Х-101 (районы запуска – Вологодская обл., РФ);

5 крылатых ракет "Калибр" (районы запусков – акватория Каспийского моря);

656 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, оккупированный Крым).

Военные отметили, что воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника различных типов:

11 баллистических ракет "Искандер-М";

26 крылатых ракет Х-101;

3 крылатые ракеты "Калибр";

602 вражеских БПЛА различных типов.

"По состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 30 баллистических, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА в 38 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 15 локациях", – уточнили Воздушные силы.

Удар по Украине 2 июня

Ночью Россия нанесла комбинированные удары по нескольким городам Украины. В частности, оккупанты нанесли удар по Днепру, в результате чего на данный момент известно о 6 погибших.

Также удар пришелся по Киеву. Сейчас город затянут дымом от многочисленных пожаров. Известно, что в результате удара 4 человека погибли, 51 человек получил ранения.

В столице из-за последствий удара для движения перекрыт ряд улиц.

