Решетник эмоционально ответил на желание Потапа стать новым героем 'Холостяка'

Ведущий отметил, что рэпер не до конца честен с аудиторией.

Украинский ведущий известного романтического шоу "Холостяк" Григорий Решетник публично отреагировал на пост Потапа о желании стать новым героем реалити-шоу.

Напомним, что после объявления о разрыве с Настей Каменских, рэпер в начале мая написал в своем Threads о кастинге на роль "холостяка".

Тогда это заявление вызвало волну обсуждений среди пользователей. А на днях Решетник также прокомментировал эту тему.

"Прежде чем проситься на "Холостяк", нужно быть холостяком. И не только в плане какого-то креатива или пиара, а по-настоящему. Поэтому взрослые люди должны действовать осознанно и не строить пиар-проекты на личных чувствах и отношениях", - отметил ведущий в проекте "Насправді Show".

Он также добавил, что есть много желающих принять участие в реалити-шоу, но не все в него попадают.

"В проект "Холостяк" хочет попасть каждый, но, как говорится, нужно, чтобы сердце было свободно", - подчеркнул Григорий.

К слову, Потап и Настя Каменских сообщили о своем расставании, однако не стали вдаваться в подробности. Однако впоследствии артисты отметили, что будут снова выступать как дуэт "Потап и Настя" после 9-летнего перерыва. Первое выступление запланировано уже на декабрь этого года.

