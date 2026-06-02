Россия тайно направила грузовое судно на стратегическую военную базу в Сирии, – WSJ

Россия направила грузовое судно для пополнения запасов на стратегической авиабазе в Сирии, что может свидетельствовать о намерении Кремля сохранить свое военное присутствие в стране после смены власти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и анализ спутниковых снимков.

Отмечается, что грузовое судно Sparta вышло из Санкт-Петербурга в марте и прибыло в сирийский порт Тартус в мае, при этом большую часть маршрута его сопровождали корабли ВМФ России.

Судно везло груз для пополнения запасов на авиабазе Хмеймим, и, как отмечают в WSJ, это первая зафиксированная миссия по пополнению запасов российских военных объектов в Сирии после падения режима Башара Асада в конце 2024 года.

Как напоминает "Милитарный", в середине мая OSINT-аналитики зафиксировали, как российское грузовое судно Sparta прибыло в сирийский порт Тартус в сопровождении военных кораблей.

При этом конвой принял строгие меры безопасности. После прохождения Гибралтара все суда отключили транспондеры, а как минимум два корабля передавали фиктивные данные о своем местонахождении – якобы находясь в Балтийском море.

Падение режима Асада

Напомним, что после гражданской войны и революции в Сирии бывший диктатор Башар Асад бежал в Россию и до сих пор скрывается там с семьей. Правительство Сирии выдало ордер на его арест по тяжким преступлениям, среди которых убийство и пытки. За это его должны объявить в розыск Интерпола.

После падения режима новый президент Сирии Ахмад аль-Шараа заявил, что бывшие российские базы планируют превратить в учебные центры для сирийской армии. По его словам, из десятков российских объектов в стране остались лишь две ключевые базы – Тартус и Хмеймим, которые Кремль использовал в качестве основных опорных пунктов для военных операций на Ближнем Востоке и в Африке.

В то же время Москва не отказалась от попыток договориться с новой властью Сирии о своем военном присутствии в стране, но пока безрезультатно.

