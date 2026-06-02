В Кремле цинично объяснили, как можно закончить войну в Украине за сутки

Песков сознательно лжет, утверждая, что российские удары якобы нацелены на военную инфраструктуру Украины, а не на мирных жителей.

Войну в Украине можно завершить за сутки, если президент Владимир Зеленский прикажет своей армии выйти из "российских" регионов. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера о необходимости завершить войну до конца года. Слова Пескова приводят российские СМИ.

"Что касается Зеленского и завершения войны до конца года. Война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили. И об этом говорил президент (Владимир Путин, – ред.), выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо отдать приказ своим Вооруженным силам покинуть территорию "российских" регионов", – сказал пресс-секретарь Кремля.

Также он вновь обвинил Украину в том, что она якобы сознательно нанесла удар по "колледжу с детьми" в Старобельске.

Видео дня

"Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже, в основном – девушки, и киевский режим об этом прекрасно знал. И уничтожали колледж абсолютно целенаправленно – об этом свидетельствует состав беспилотников, технические характеристики, средства связи, которые использовались", – сказал Песков.

Он цинично противопоставил этому российские удары, которые якобы направлены по военной инфраструктуре Украины, добавив, что "эта практика будет продолжаться".

Кроме того, пресс-секретарь Путина в очередной раз заверил, что Россия отдает предпочтение достижению целей "путем мирных переговоров", но, по его словам, "другая сторона", то есть Украина, "затягивает процесс, отказывается от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования". Поэтому, подытожил он, "СВО" будет продолжаться.

Удары РФ по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Россия сознательно наносит удары по мирным жителям Украины и гражданским объектам сотнями ракет и дронов. Так, ночью 2 июня в результате массированного удара по Киеву разрушены дома и больница, есть погибшие и десятки раненых. В частности, в Подольском районе ракета попала в 9-этажный дом – там частично обрушились конструкции. В Голосеевском районе россияне ударом разрушили 2-й и 3-й этажи поликлиники. В Соломенском – обломки попали в верхние этажи 15-этажного дома. Также произошло возгорание в 24-этажном доме.

В Днепре в результате российского удара 12 погибших, среди них – двое детей. Мэр Борис Филатов отметил, что РФ атаковала город, используя кассетные боеприпасы. "Они намеренно бьют кассетами, чтобы было больше жертв среди гражданских, полиции, спасателей и коммунальных служб", – подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: