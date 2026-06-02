Самое высокое здание в мире: как выглядит башня Джидды, которая побьет рекорд Бурдж-Халифа

Свежие кадры с дронов показали, что строители работают в бешеном темпе.

Башня Джидды в Саудовской Аравии стремительно приближается к впечатляющему мировому рекорду: это грандиозное здание станет первым сооружением в истории человечества, которое достигнет высоты в один километр.

Оценочная стоимость этого невероятного проекта составляет 885 миллионов фунтов стерлингов (около 45 миллиардов гривень). Кадры, снятые с дрона, показывают быстрый темп работ. В апреле 2026 года башня Джидды преодолела отметку в 100 этажей, а высота здания уже превысила 400 метров, пишет Gandul.

Строители продолжают работы для достижения конечной цели в 1000 метров. На этапе завершения башня более чем на 180 метров превзойдет нынешний мировой рекорд. На данный момент самым высоким зданием в мире является Бурдж-Халифа в Дубае. Высота здания составляет 830 метров, и оно удерживает рекорд с 2010 года.

Что еще известно о башне Джидды

Башня Джидды спроектирована так, чтобы значительно превзойти это достижение, а сам проект считается одной из самых амбициозных строек века.

Оценочная стоимость строительства достигает около 885 миллионов фунтов стерлингов (около 45 миллиардов гривень). Башня представляет собой центральный элемент проекта Jeddah Economic City.

В здании разместятся роскошный отель, апартаменты и офисные помещения. Те, кто его посетит, получат доступ к смотровой площадке, расположенной на высоте 644 метра, а еще одна площадка будет обустроена на 157 этаже.

