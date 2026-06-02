Демобилизация тех, кто служит с 2022 года: Федиенко сказал, когда это может произойти

По его словам, рассматривается предложение возобновить механизм блокировки банковских счетов и водительских удостоверений для лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Если реформа Сил обороны Украины заработает в ближайшее время, то о демобилизации тех, кто служит с 2022 года, может идти речь не раньше середины – конца 2027 года. Об этом в эфире "Эспрессо" сказал Александр Федиенко, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он отметил, что министр обороны Украины Михаил Федоров рассказывал о реформе Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также о СЗЧ.

"То есть наша задача – повысить мобилизацию, сократить СЗЧ, повысить денежное обеспечение военнослужащих, разрешить без согласования с командиром в пределах одного корпуса переводиться из одной бригады в другую, в пределах разных корпусов – там уже по согласованию. Но самое главное – это все-таки деньги. И самое главное – это пехотинец: если он достаточно долго находится на передовой, то мы понимаем, что он, скорее всего, уже не пойдет туда в третий, четвертый, пятый раз, потому что у него уже обычный человеческий страх или ранение. То есть он может либо уйти в СЗЧ, либо в медицинское учреждение", – подчеркнул Федиенко.

При этом он добавил, что важно такого военного сохранить и дать ему право на демобилизацию. По его словам, для этого будут предложены контракты для действующих военнослужащих.

"Это десятимесячные контракты именно для пехотинцев, а для новобранцев – 14 месяцев. То есть все, без преувеличения, военнослужащие будут иметь право подписать такие контракты", – сказал нардеп.

При этом он добавил, что были озвучены цифры, согласно которым средние выплаты составят примерно 300 тысяч, а максимальные – до 460 тысяч гривен.

Федиенко также отметил, что есть предложение вернуться к механизму блокировки банковских карт и водительских удостоверений уклонистов.

Он резюмировал, что о демобилизации тех, кто служит с 2022 года, в случае реализации реформы может идти речь не раньше середины – конца 2027 года.

"Это если реформа заработает завтра", – подчеркнул нардеп.

Новые контракты и зарплаты ВСУ

Как сообщал УНИАН, министр обороны Михаил Федоров в конце мая представил народным депутатам свое видение ряда изменений в правилах прохождения военной службы.

Речь шла о том, что военные смогут получать денежное довольствие до 400 тысяч гривен, в частности, те, кто проходит службу на передовой.

Также планируется увеличение денежного обеспечения для командиров бригад, штабов, корпусов и Главнокомандующего. Параллельно ведомство разрабатывает систему контрактов, которая будет доступна и для тех, кто уже мобилизован, прошел рекрутинг и служит в армии. Эта система будет предусматривать четкие сроки службы. Для отдельных категорий они составят до 2 лет, после чего у них будет определенный срок на отдых, который пока обсуждается. Для тех, кто получил ранения, срок службы, определенный контрактом, будет меньше.

