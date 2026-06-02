Пожизненное заключение получил российский генерал, который готовился 'взять Киев за 3 дня'

В 2022 году он руководил наступлением с территории Беларуси и РФ в направлении Киевской, Сумской и Черниговской областей.

Один из российских генералов, руководивший попыткой захвата Киева, Черниговской и Сумской областей в первые недели полномасштабного вторжения, заочно приговорен в Украине к пожизненному лишению свободы. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Речь идет об Александре Лапине – генерал-полковнике вооруженных сил РФ, бывшем командующем Центральным военным округом России.

"Именно он возглавлял российскую военную группировку "Центр" и руководил наступлением с территории Беларуси и РФ в направлении Сумской, Черниговской, Киевской областей и столицы Украины Киева. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны", – отметил Кравченко.

В суде доказано, что в феврале-марте 2022 года Лапин не был формальным командиром "на бумаге" – он непосредственно организовывал вторжение, планировал и координировал действия подчиненных подразделений, отдавал приказы и обеспечивал продолжение боевых действий против Украины. Именно под его командованием, по данным следствия, российские войска оккупировали населенные пункты Черниговской и Сумской областей и продвигались к Киеву по левому берегу Днепра. Их целью был захват украинской столицы, органов государственной власти, военного управления и установление оккупационного контроля.

"За это он получил справедливый приговор – пожизненное лишение свободы. Поскольку военный преступник в настоящее время скрывается в РФ, приговор вынесен заочно. Срок отбывания наказания начнется с момента его фактического задержания. И я верю, что это произойдет", – подчеркнул Кравченко.

По его словам, преступление удалось раскрыть благодаря совместной работе Офиса генерального прокурора и следователей Службы безопасности Украины.

"Каждый российский командир, пришедший с войной на нашу землю, должен осознать, что должность, звание или пребывание в России не гарантируют безнаказанности. Ответственность за агрессию против Украины неизбежна", - подчеркнул Генпрокурор.

Как россияне надеялись на мгновенный захват Украины

Как писал УНИАН, в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения в Украину, российские оккупанты были уверены, что захватят Киев "за три дня", однако их планы не были реализованы. По данным Командования Сил специальных операций ВСУ, захватчики даже взяли с собой парадную форму. Как отметили в ВСУ, россияне ехали убивать украинских детей, разрушать дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. В чемоданах россиян, в том числе ликвидированных, была найдена парадная форма с приколотыми медалями.

