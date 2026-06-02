В Украине подорожал евро: актуальный курс валют на 2 июня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,02 грн, евро – 51,23 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 2 июня, остался на прежнем уровне и составляет 44,47 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,02 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 51,93 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,23 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,19 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,10 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,75 грн/евро, а курс продажи – 51,55 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 2 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,30 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки.

По отношению к евро гривна также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,60 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 5 копеек.

Украинская гривня заняла 11 место в мировом антирейтинге валют по итогам января-мая 2026 года, сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По его словам, абсолютным лидером антирейтинга стал ливийский динар, который ослаб по отношению к доллару на 14,6% с начала года.

Вас также могут заинтересовать новости: