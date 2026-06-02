Секретный трюк за 0 копеек, который мгновенно уберет неприятный запах в холодильнике

Иногда покупка дорогих освежителей не помогает, а только смешивает ароматы.

Уникальный совет по уборке может помочь избавиться от стойких запахов в самом главном "кухонном помощнике". Приготовление и хранение различных продуктов может приводить к появлению целого ряда разнообразных запахов, которые часто разносятся по всей кухне.

Один быстрый и дешевый способ избавиться от въевшегося запаха в холодильнике – это поместить внутрь свежую или использованную кофейную гущу, пишет The Sun.

"Кофейная гуща – отличный нейтрализатор запахов, способный как впитывать, так и удалять неприятные ароматы из небольших пространств, – заявили в Knoxville Brew. – Поскольку кофейная гуща содержит азот, она способна устранять сернистый газ из воздуха при соединении с углеродом".

Если вы решите использовать кофейную гущу после приготовления кофейника кофе, важно дать ей высохнуть.

Эксперты подчеркивают, что влажная кофейная гуща может заплесневеть в холодильнике. После того как она высохнет, кофейную гущу можно насыпать в любой тип открытой емкости. Затем поставить емкость в плохо пахнущий холодильник и просто дать время запахам нейтрализоваться.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) также рекомендует использовать кофейную гущу, чтобы помочь избавиться от стойких запахов внутри холодильника: "Насыпьте свежую кофейную гущу или пищевую соду тонким слоем в большую неглубокую емкость на дно холодильника и морозильной камеры".

По данным министерства сельского хозяйства, выбрасывание любых испорченных продуктов и мытье холодильника также могут помочь удалить любые неприятные запахи.

"Извлеките полки, контейнеры для овощей и лотки для льда. Тщательно вымойте их горячей водой с моющим средством. Затем ополосните дезинфицирующим раствором (одна столовая ложка жидкого хлорного отбеливателя без запаха на 4 литра воды)".

