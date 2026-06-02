'Это агония РФ': эксперт указал на особенности ночного массированного удара по Украине

Для противодействия таким атакам Украине необходимо наращивать удары по РФ, а также искать собственные решения в области противоракетной обороны.

Массированная атака в ночь на 2 июня показала, что Россия делает ставку на ударные средства со сложной траекторией – "Искандеры" и "Цирконы". Поэтому Украине важно искать решения, которые помогли бы перехватывать эти ракеты. Об этом в комментарии УНИАН рассказал Анатолий Храпчинский – директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе.

"Здесь нужно понимать, что не только один Patriot способен это делать. Кроме того, есть системы THAAD, есть израильские системы Arrow, Германия недавно приобрела такие. Но в любом случае для всех этих систем ракетные перехватчики стоят дорого. Поэтому я делаю акцент на поиске собственного решения, которое могло бы существенно удешевить противодействие", – сказал Храпчинский.

В то же время он отметил, что для активного противодействия подобным российским ударам Украине необходимо усиливать собственные атаки по ВПК РФ.

"Удар по Воткинскому заводу привел к остановке некоторых процессов по "Искандеру-М". В то же время остается Дубно, остается Раминское, где производят "Цирконы". Поэтому здесь нужно говорить о комплексном подходе к уменьшению потенциала врага. И важно искать собственное решение", – добавил Храпчинский.

Он привел пример того, как Украина долгое время просила у партнеров предоставить дальнобойные средства поражения для атак по территории РФ. А когда их не предоставили – Киев начал наращивать собственные системы, которые за последние годы уже показали эффективность.

"И мы видим в этом системность. За этот год мы нанесли больше успешных ударов по территории РФ, чем за два предыдущих года. И вот эту системность мы можем использовать и в создании собственных антибаллистических систем", – отметил Храпчинский.

На вопрос о том, как часто РФ может наносить подобные удары и может ли Украина решить проблему сбивания российской баллистики уже сейчас, эксперт ответил:

"Мы видим, что Россия способна накапливать средства поражения в течение недели. И стоит понимать, что РФ способна на нелепые шаги. Они могли нанести этот удар, вытащив со складов все, что только можно было. В частности, они использовали много "Цирконов", то есть они делают ставку на средства поражения, сложные для перехвата. Поэтому я бы здесь сказал, что это агония РФ. Она еще может повторяться, но она точно не будет длиться долго".

Эксперт отметил, что во время атаки в ночь на 2 июня РФ нанесла удар чуть более чем 30 баллистическими ракетами "Искандер", тогда как ранее она могла применить до 60 таких ракет за одну атаку.

"То есть они сейчас снимают со всех возможных направлений все, что можно. Уничтожение Ту-142" в Таганроге указывает на проблему отсутствия комплектующих для ремонта самолетов Ту-95МС. Они пытаются искать какие-то решения, разбирать старый самолет и использовать комплектующие для новых самолетов, которые они используют", – сказал эксперт.

Массированный удар по Украине – что известно

Напомним, что во время очередного массированного удара по Украине в ночь на 2 июня РФ применила 729 средств воздушного нападения. В частности, враг использовал 33 баллистические ракеты "Искандер-М", а также 8 "Цирконов". Силам обороны удалось сбить 11 "Искандеров".

В Воздушных силах Украины уже заявили о нехватке антибаллистических систем. Как отметил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, эта проблема для Украины будет актуальна на протяжении всей войны, ведь в мире их производят не так много.

