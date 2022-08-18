Речь идет о моратории на повышение цен и тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов. Так, в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду.

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины со ссылкой на информацию главы ведомства Алексея Чернышева.

Таким образом президент подписал законы об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения №2479-IX и №2481-IX относительно финансового обеспечения мероприятий, направленных на урегулирование отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения, который парламент принял 29 июля 2022 года.

"Отопительный сезон будет без повышения тарифов на тепло и горячую воду для потребителей. Президент Украины подписал важнейшие законы, которые обеспечат как ценовую стабильность в сфере теплоснабжения, так и финансовую состоятельность предприятий теплокоммунэнерго во время отопительного сезона 2022/23 годов. Ведь этот отопительный сезон будет самым сложным за период независимости Украины", - цитирует пресс-служба Чернышева.

Отмечается, что согласно закону №2479-IX, в течение действия военного положения и шести месяцев после его истечения в Украине вводится мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды для всех категорий потребителей. Это означает, что тарифы на тепло и горячую воду для населения не изменятся.

При этом указанным законом определены гарантии для субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, в частности предусмотрена компенсация разницы в тарифах. Также предусматривается отсрочка погашения задолженности по договорам реструктуризации задолженности предприятиям ТКЭ и ВКХ, производственные мощности которых расположены на временно оккупированной территории, либо производственные мощности которых были уничтожены или повреждены в результате обстрелов, или находятся в зоне боевых действий.

Как сообщал УНИАН, в конце июля указанные законопроекты были приняты Верховной Радой.

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