Чиновники будут искать резервы в госбюджете и бюджете НАК "Нафтогаз Украины".

Кабинет министров не рассматривает вопрос повышения тарифов на газ и, в целом, на коммунальные услуги для населения до завершения военного положения, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, которую транслировал народный депутат Алексей Гончаренко.

На вопрос, каким образом правительство планирует компенсировать увеличение расходов на покупку газа, глава правительства напомнила о законодательном запрете на пересмотр тарифа на "голубое топливо" для населения.

"Вы знаете, что, в части тарифов для населения у нас действует мораторий", - напомнила глава правительства.

Присутствующая на часе вопросов к правительству министр энергетики Светлана Гринчук подтвердила, что несмотря на существенное увеличение импорта газа и стоимости закупки "голубого топлива", стоимость газа для населения пересматривать не будут. Она напомнила, что уже, в частности, подписано соглашение о кредите в 500 миллионов евро на закупку импортированного газа под гарантии ЕС, и отметила, что продолжаются переговоры о получении займа на закупку "голубого топлива" с Европейским инвестиционным банком.

"Как сказала Юлия Анатольевна (премьер Юлия Свириденко, - УНИАН) на повышение тарифов для населения у нас действует мораторий, поэтому будем отыскивать и в государственном бюджете, и в бюджете "Нафтогаза" средства для того, чтобы тариф был сбалансирован и необременителен для населения", - отметила министр.

В апреле 2025 года НАК "Нафтогаз Украины" продлил на год действие "Фиксированного тарифа" на поставку газа для населения. Это означает, что до апреля 2026 года украинцы и в дальнейшем будут платить за "голубое топливо" 7,96 гривен за кубометр.

Еще с 2022 года в Украине действует мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения. Это предусматривает неизменность цен на газ, теплоснабжение и горячую воду.

