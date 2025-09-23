Отмечается, что трейдеры активно готовятся к новому сезону.

Европейские газовые трейдеры уже начали готовиться к следующему сезону накоплению запасов, чтобы обезопасить себя от возможных рисков. При этом ожидается увеличение предложения "голубого топлива" в следующем году.

Издание Bloomberg пишет, что цены на газ в Европе могут достичь 50 евро следующим летом, когда трейдеры обычно запасаются "голубым топливом" на зиму. Таким образом, возможен рост примерно на 60% от текущих уровней, которые в течение последних нескольких недель составляли около 32 евро за мегаватт-час.

Хотя цены на газ в Европе в последние месяцы существенно снизились, а увеличение запасов в хранилищах успокоили опасения по поводу готовности региона к зиме, трейдеры по-прежнему оценивают перспективы поставок на ближайшие годы. В 2026 и 2027 годах планируется ввести в эксплуатацию еще больше проектов по сжижению природного газа, что усиливает растущий консенсус среди трейдеров о том, что цены будут падать, поскольку рынок постепенно переходит от дефицита к избытку предложения.

Тем не менее, в ближайшие месяцы европейский рынок газа столкнется с множеством неопределенностей, которые могут повлиять на кампанию по накоплению запасов в следующем году. Холодная зима может привести к истощению запасов, что усложнит работу в 2026 году.

Трейдеры также следят за тем, какое влияние на рынки могут оказать дальнейшие санкции в отношении российской энергетики. На данный момент Европа планирует запретить импорт морских грузов из РФ с 2027 года. Любые задержки с вводом в эксплуатацию дополнительных мощностей в США и Катаре могут усугубить напряженность на рынке.

Отказ ЕС от российского газа - последние новости

Европейский Союз 18 июня 2025 года представил план отказа от российского газа, который предусматривал, завершение поставок "голубого топлива" из страны-агрессора 1 января 2028 года.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз отказаться от импорта российских энергоносителей. На этом фоне Брюссель ускорил "окончательное прощание" с российским газом и представил новый санкционный пакет, который предусматривает запрет импорта сжиженного газа РФ.

В свою очередь пресс-секретарь ЕС по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен сообщила, что восемь стран блока продолжают покупать российский газ. Так, импортируют российский сжиженный газ Бельгия, Нидерланды, Франция, Испания, Португалия, а трубопроводный газ из Турции – Греция, Словакия, Венгрия.

