'Цены будут расти': эксперт прогнозирует новую волну подорожания топлива на АЗС

В то же время дефицита бензина и дизельного топлива в Украине не ожидается.

Цены на топливо на АЗС могут вырасти из-за подорожания топлива в мире и снижения доходности сетей, написал на странице в Facebookдиректор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

"Цены будут расти. Кстати, это полностью соответствует недавним рекомендациям Антимонопольного комитета ориентироваться на рыночные факторы. Сегодня они указывают на необходимость роста цен… Произойдет ли это? Не факт, что вся пружина выпрямится. Рынок находится под жестким давлением правительства в лице "Укрнафты". Крупнейшая сеть торгует без прибыли по поручению правительства, и мы видим, что это дает эффект", – отметил эксперт.

Он пояснил, что в апреле мировые котировки бензина выросли на 137 долларов за тонну, или на 4,5 грн/л, тогда как стоимость топлива на заправках не изменилась. При этом разница между оптовой и розничной ценой бензина сократилась до 2 гривен.

"Как уже понятно, это минус, притом очень длительный. В течение 2025 года спред составлял 9 грн/л, сейчас 2", – отметил эксперт.

Так же уменьшилась разница между оптовыми и розничными ценами на дизель. По словам Куюна, по состоянию на 1 мая дизелем оптом, в среднем, торговали по 83 гривни/литр, тогда как средняя цена топлива на АЗС составляла 88 гривен за литр.

"В 2025 году разница составляла 8,40 грн/л, сейчас – 5. Отклонение 3,4 грн/л", – подчеркнул Сергей Куюн.

К тому же, если в феврале разница между таможенной стоимостью и ценами на АЗС составляла 292 долл./т для бензина и 238 долл./т для дизтоплива, то в апреле этот показатель сократился до 177 долл./т и 167 долл./т соответственно.

"В пересчете на гривны это чуть менее 6 грн/л. Из них минимум 3 грн/л – расходы на сбыт, а еще 2 – транспортировка от границы", – отметил эксперт.

В то же время Куюн заверил, что топлива в Украине более чем достаточно.

"Единственное, что не вызывает вопросов, это наличие ресурса – топлива всех марок более чем достаточно", – подчеркнул эксперт.

Цены на топливо в Украине

Как сообщал УНИАН, в апреле цены на дизель на АЗС подорожалиболее чем на 2 гривны/литр, а на автогаз – на 1,65 грн/литр

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН отметил, что трейдеры ожидают роста цен на топливо. В то же время он не ожидает существенных изменений ценников в течение текущей недели.

