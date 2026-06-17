Цена дизеля пошла вниз: сколько сегодня стоит горючее на АЗС

Стоимость дизельного топлива продолжает снижаться довольно быстро, тогда как бензин и автогаз дешевеют медленнее.

Средняя цена дизельного топлива в Украине за сутки упала на 91 копейку и опустилась ниже 81 грн за литр. Бензин А-95 и автогаз также подешевели, сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что по состоянию на 17 июня средняя стоимость дизельного топлива составляет 80,88 грн за литр, что на 91 копейку меньше, чем днем ранее.

Средняя цена бензина А-95 снизилась на 15 копеек и составляет 74,92 грн за литр. Премиальный бензин А-95 подешевел на 22 копейки и стоит в среднем 78,88 грн за литр. При этом бензин А-92 подешевел всего на 4 копейки и стоит 68,80 грн за литр.

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Автомобильный газ также подешевел. За последние сутки его средняя стоимость снизилась на 50 копеек и составляет 43,93 грн за литр.

Цены на бензин

Отмечается, что дешевле всего 95-й бензин 17 июня продают в сети Brent Oil – 69,85 гривны за литр, а дороже всего – в сети Grand Petrol – за 78,99 грн/л. При этом в "зеленых" сетях ОККО и WOG средняя цена составляет 78,90 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 73,90 грн/л;

"Укрнафта" – 73,90 грн/л;

SOCAR – 77,90 грн/л;

KLO – 72,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 71,65 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего дизельное топливо заправляют в сети "Фактор", где средняя цена на топливо составляет 75,00 грн/л, а дороже всего – в сети Motto – 89,38 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 79,03 грн/л;

"Укрнафта" – 79,90 грн/л;

SOCAR – 84,76 грн/л;

KLO – 80,30 грн/л;

OKKO – 83,90 грн/л;

WOG – 83,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 76,59 грн/л.

Цены на автогаз

Самые низкие цены на газ сегодня предлагают в сети "Кворум" – 41,68 грн/л, а самые высокие – в сети Motto – 52,98 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 43,72 грн/л;

"Укрнафта" – 42,90 грн/л;

SOCAR – 45,61 грн/л;

KLO – 43,30 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 42,13 грн/л;

ОKKO – 44,90 грн/л;

WOG – 44,90 грн/л.

Ситуация на украинских АЗС – последние новости

Как писал УНИАН, основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, что на фоне падения мировых котировок нефти и ожиданий относительно открытия Ормузского пролива цены на дизельное топливо в Украине могут снизиться примерно на 6 гривен за литр, а на бензин – на 4 гривны.

Ранее сообщалось, что с июля водителям следует более внимательно относиться к качеству бензина и не гнаться за слишком низкими ценами, поскольку Украина переходит на новый стандарт маркировки топлива.

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