Цены на дизель в Украине резко упали: где можно заправиться дешевле всего

Падение цен на внутреннем рынке обусловлено снижением мировых котировок.

В Украине продолжается снижение цен на дизельное топливо. Только за последние сутки – с 9 по 10 июня – средняя стоимость ДТ снизилась на 95 коп./л – до 83,47 грн/л. В месячном исчислении падение составило 4 грн/л, сообщает профильный портал enkorr со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой компании "А-95".

По сравнению с 10 мая средняя стоимость дизельного топлива в Украине снизилась на 4,35 грн за литр. Наиболее ощутимое снижение цен на дизельное топливо зафиксировали в дискаунт-сегменте, где стоимость топлива уже опустилась ниже отметки 80 грн/л.

В частности, сети Green Wave и RLS снизили цены на 7 грн/л – до 79,90 грн/л, аналогичное снижение произошло в "Кворум", где литр стоит 79,98 грн. В сети "Авантаж 7" дизель подешевел на 6,9 грн/л – до 78,95 грн/л.

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Существенное снижение продемонстрировали "Нефтек", "Рур груп", "Автотранс" и ZOG – минус 5 грн/л. В сетях U.GO и Market цены сократились на 4 грн/л.

Сети ОККО и WOG за этот период снизили стоимость топлива на 3 грн/л – до 86,90 грн/л. UKRNAFTA снизила цену на 4 грн/л – до 82,90 грн/л, тогда как UPG уменьшила ее на 6 грн/л – до 80,90 грн/л.

В среднем ценовом сегменте сеть KLO снизила цены на 5,5 грн/л (до 82,90 грн/л), AMIC – на 3,79 грн/л (до 83,31 грн/л), BVS – на 6 грн/л (до 83,90 грн/л), VST – на 3,17 грн/л (до 83,57 грн/л), а SUNOIL – на 5,05 грн/л (до 82,95 грн/л).

Как меняются цены сегодня

Если говорить о текущей динамике, то больше всего сегодня цены на дизельное топливо пересмотрели UKRNAFTA, KLO, U.GO и Green Wave – они снизили их на 2 грн/л. ОККО и WOG снизили стоимость на 1 грн/л, VST – на 1,42 грн/л, SUNOIL – на 1,35 грн/л.

С начала июня средняя цена на дизельное топливо снизилась уже на 2,07 грн/л. Наиболее существенно за этот период дизтопливо подешевело в сетях Green Wave (-6 грн/л), KLO (-3,5 грн/л), UKRNAFTA, U.GO и "Нефтек" (-3 грн/л), а также UPG (-3,05 грн/л). В то же время в премиальных сетях ОККО и WOG цены снизились на 2 грн/л.

По прогнозам специалистов, в ближайшее время тенденция к удешевлению топлива сохранится, прежде всего в среднем и премиальном ценовых сегментах. Основным фактором такого движения остается снижение цен на мировом рынке, где в течение мая котировки снизились на 15%.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Недавно основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин сообщил, что ближе к началу осени не исключается новый этап роста цен на топливо – стоимость дизеля может достичь 90–95 грн за литр. По его словам, дефицит энергоносителей, вызванный войной против Ирана, может усугубиться из-за дополнительных факторов.

Напомним, в последнее время цены на "черное золото" продолжили расти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном, а также предупреждений о критически низком уровне мировых запасов сырья.

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