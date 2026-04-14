Топливный кризис отменяется: эксперт рассказал, когда на АЗС снизятся цены на бензин и дизель

АЗС могут начать "войну" за клиентов, которых переманила "Укрнафта" благодаря более низким ценам на топливо.

Стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС в начале текущей недели продолжила расти. Однако в дальнейшем сети могут снижать цены в пределах одной гривни за литр, стремясь вернуть своих клиентов. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Если ситуация останется такой, какая она есть, и будут прокачивать дорогой ресурс, то, возможно, начнутся акции", – отметил эксперт.

Он пояснил, что количество водителей, заправляющихся на государственной "Укрнафте", существенно возросло, поскольку стоимость топлива в ее сети была значительно ниже, чем у конкурентов.

Видео дня

"Все очень сильно переживают за объем продаж, поскольку они упали у всех. Клиентов "Укрнафта" забрала у всех. Поэтому все готовы давать скидки, работать с меньшей прибылью. Готовы вернуть клиента, а он так быстро не возвращается", – добавил Леушкин.

Однако радикального снижения цен на топливо в Украине эксперт пока не ожидает.

Он пояснил, что сети закупили значительное количество топлива, когда на него были пиковые цены. В частности, по итогам марта 2026 года Украина импортировала рекордные 577 тысяч тонн дизельного топлива.

В то же время дефицита топлива в Украине не ожидается. Что касается бензина, то, по словам Леушкина, "из Европы он идет вагонами", а потому его в Украине более чем достаточно. Цены на этот вид топлива могут колебаться в пределах от 50 копеек до 1 гривни из-за курсовых колебаний или разницы в стоимости закупленного топлива, отмечает он.

"Мы же понимаем, что все заключали контракты в разных местах. У кого-то контракт двухмесячный, а у кого-то двухнедельный. У кого-то цены по контракту начнут снижаться раньше. Или кто-то установит цену на 50 копеек дешевле, чтобы переманить клиента, а кто-то пойдет на дополнительные расходы, чтобы не потерять клиента", – подчеркнул эксперт, добавив, что аналогичные ожидания у него и в отношении стоимости дизельного топлива.

Как блокировка Ормуза влияет на цены на АЗС

По словам Леушкина, фактическое перекрытие Ормузского пролива уже не так критично влияет на цены на топливо в Украине.

"Нас волнует только одно: чтобы хуситы не начали обстреливать нефтегазовый сектор. То, что пролив перекрыт, на сегодняшний день уже не страшно", – отметил эксперт.

Он пояснил, что Саудовская Аравия теперь качает в обход Ормузского пролива по трубопроводу 7 миллионов баррелей нефти, а еще 2 миллиона в обход Ормуза транспортирует ОАЭ.

"Собственно, из 20 миллионов, которые шли из Персидского залива, почти 10 удалось забрать", – констатировал эксперт

Кроме того, по словам Дмитрия Леушкина, добычу нефти увеличили Венесуэла, Гайана, в ближайшее время Украина должна отремонтировать "Дружбу", азиатские страны высвобождают топливо из внутренних резервов, мировое потребление нефти сократилось – поэтому мировой топливный кризис пока отменяется.

"Цены на нефть, возможно, даже немного снизятся. Переговоры продолжаются. Понятно, что ни о чем не договорятся в ближайшие несколько месяцев. Особенно это на рынок не повлияет", – подытожил Леушкин.

Цены на нефть и стоимость топлива на АЗС – последние новости

После провала первого раунда переговоров о завершении войны на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады портов Ирана. На этом фоне цены на нефть снова подскочили до более 100 долларов за баррель, однако уже 14 апреля котировки вернулись к падению ввиду ожидания новых переговоров между США и Ираном

Между тем, стоимость дизельного топлива и газа на АЗС выросла. 14 апреля средняя стоимость дизельного топлива на АЗС выросла на 74 копейки по сравнению с понедельником – до 91,26 гривни за литр. Стоимость автогаза выросла на 13 копеек – до 49,17 гривни за литр.

