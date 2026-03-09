G7 готовится спасать мир от рекордных цен на нефть, - FT

Рост цен на нефть может нанести длительный ущерб экономическому росту во всем мире.

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) обсудят возможность совместного выпуска нефти из резервов под координацией Международного энергетического агентства, чтобы сдержать рекордный рост цен на нефть. Они намерены принять соответствующее решение на экстренной встрече 9 марта.

По данным источников газеты Financial Times, три страны-члена "семерки" поддержали открытие нефтяных резервов, где находится 1,2 миллиарда баррелей "черного золота". Один из собеседников журналистов добавил, что некоторые американские чиновники считают целесообразным совместное высвобождение 300-400 млн баррелей нефти, что составляет 25-30% общего объема резервов.

Встреча проходит на фоне давления на президента США Дональда Трампа с требованием остановить резкий рост цен на нефть. Между тем, средняя цена бензина в США выросла до 3,45 доллара (тогда как еще неделю назад была 2,98 доллара) за галлон, и "она продолжит расти, если Трамп не сможет изменить тенденцию".

Между тем, по данным портала Investing, на торгах 9 марта европейский нефтяной эталон Brent подскочил до более 119 долларов за баррель по состоянию на 4:30 по киевскому времени, после чего откатился до 103 долларов за баррель. Цена на американскую нефть марки WTI тоже взлетела до более чем 119 долларов за баррель, после чего отступила до чуть более 98 долларов.

FT отмечает, что "рост цен на нефть в течение последней недели вызвал глобальные последствия, угрожая инфляционным всплеском, который может нанести длительный ущерб экономическому росту во всем мире. Китай, Индия, Южная Корея, Япония, Германия, Италия и Испания - одни из крупнейших импортеров нефти, что делает их уязвимыми к ценовым шокам".

Издание напоминает, что аварийные запасы нефти были созданы в 1974 году после арабского нефтяного эмбарго, которое привело к стремительному росту цен на нефть и вызвало серьезный дефицит топлива в западном мире. Эти резервы предназначены для того, чтобы крупные страны-потребители нефти могли реагировать на значительные энергетические потрясения. С момента создания организации члены МЭА пять раз осуществляли коллективные выпуски нефти из резервов. Последние два выпуска состоялись в 2022 году, чтобы противодействовать скачку цен на нефть после вторжения России в Украину.

Ситуация в Иране и цены на нефть - последние новости

2 марта в Иране заявили о закрытии Ормузского пролива, через который проходит 20% мирового экспорта нефти. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер, который пытался пройти через Ормузский пролив.

Война в Иране, длительная блокировка Ормузского пролива и удары по нефтяной инфраструктуре стран Ближнего Востока привели к росту цен на нефть до более 119 долларов за баррель. Позже котировки постепенно снизились.

