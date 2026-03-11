Нефтяной рынок может получить рекордные объемы 'черного золота' из резервов, - Bloomberg

По данным источников Bloomberg, окончательное решение планируется принять 11 марта.

Международное энергетическое агентство предложило открыть стратегические нефтяные резервы и выпустить из них рекордные объемы "черного золота" для дальнейшей продажи, сообщает Bloomberg.

По данным источника издания, МЭА предложило выпустить на рынок от 300 до 400 миллионов баррелей нефти для сдерживания стремительного роста цен на энергоносители из-за войны в Иране. Собеседник журналистов отмечает, что решение о выпуске нефти может быть принято 11 марта.

Между тем, министр финансов Франции Ролан Лескюр сообщил, что лидеры стран "Большой семерки" планируют обсудить вопрос о выпуске нефти из резервов. Bloomberg отмечает, что страны G7 заявили, что в принципе поддерживают "проактивные меры", включая открытие стратегических нефтяных резервов, но не уточнили, какие именно меры они планируют принять.

По данным МЭА, ее 32 члена имеют более 1,2 миллиарда баррелей в резервах, включая стратегический нефтяной резерв США.

Ситуация в Иране и цены на нефть - главные новости

2 марта в Иране заявили о закрытии Ормузского пролива. При этом Корпус стражей исламской революции атаковал нефтяной танкер, который пытался пройти через пролив.

Из-за блокирования Ормузского пролива 9 марта цены на нефть выросли до четырехлетнего максимума, после чего несколько снизились. Впрочем,страны G7 анонсировали высвобождение нефти из стратегических резервов для снижения цен.

На фоне сообщений в СМИ о возможном использовании рекордных объемов нефти из стратегических резервов, 11 марта цены на нефть несколько замедлили падение.

