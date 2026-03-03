Иран атаковал нефтяной танкер, принадлежащий союзникам США, - Reuters

С начала операции США и Израиля, это уже пятое нападение на нефтяной танкер со стороны Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил в понедельник, 2 марта, что он напал на нефтяной танкер, который обвинил в попытке "незаконно" пройти через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

Издание рассказало, что нефтяной танкер Athena Nova, принадлежащий США, был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами в проливе. После удара на танкере возник пожар.

Примечательно, что на Ормузский пролив приходится около одной пятой мировой торговли нефтью и значительный экспорт сжиженного природного газа из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным, через этот коридор проходит около 20% мирового ежедневного потребления нефти - примерно 20 миллионов баррелей.

Стоит отметить, что это уже пятое нападение на нефтяной танкер в Ормузском проливе с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

В КСИР заявили, что танкер шел под флагом Гондураса и перевозил асфальт. Добавляется, что он действовал "в унисон с США".

До этого под атаку попал танкер Stena Imperative под флагом США, принадлежащий компании Stena Bulk: в результате ударов погиб рабочий верфи. В воскресенье, 1 марта, у берегов Омана был атакован танкер MKD Vyom под флагом Маршалловых островов. Как сообщила компания V.Ships, один член экипажа погиб.

Отмечается, что в тот же день у берегов ОАЭ иранские военные нанесли удар по танкеру Hercules Star под флагом Гибралтара, экипаж не пострадал, а корабль вернулся в Дубай.

Источники в службе морской безопасности рассказали изданию, что также 1 марта был поврежден обломками беспилотников в порту Джебель-Али (ОАЭ) еще один танкер.

Рынок нефти: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Иран атаковал собственный танкер у полуострова Мусандам в Омане. Отмечается , что в декабре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против Red Sea Ship Management и Skylight, а также других судов. Примечательно, что управляющую компанию и ее владельца обвинили в эксплуатации "теневого флота" для транспортировки иранских нефтепродуктов в Персидском заливе. Нефтяной танкер плыл под флагом Палау. Известно, что пострадали четыре человека, 20 членов экипажа эвакуировали.

Также мы писали, что Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты и Катар через союзников просят убедить президента США Дональда Трампа перейти к дипломатическому решению конфликта с Ираном. ОАЭ и Катар выступают за дипломатическое урегулирование конфликта, чтобы предотвратить эскалацию в регионе. Также они обеспокоены тем, что может произойти резкий рост цен на энергоносители. Эксперты из Катара не исключают, что цены на природный газ могут взлететь, если судоходные пути в регионе останутся серьезно нарушенными до середины этой недели.

