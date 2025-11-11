Критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах, открыты пункты несокрушимости.

В ночь на 11 ноября вооруженные силы РФ массированно атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области, в результате чего на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, повреждено депо "Укрзализныци".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, оккупанты атаковали Измаильский район. Из-за вражеского обстрела в районе повреждены объекты энергетической и производственной инфраструктуры, а в городе Измаил - частный дом и автомобиль. В результате атаки пострадал один человек.

Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

По словам руководителя Одесской ОГА Олега Кипера, несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны на юге региона есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры.

"В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Также повреждены депо "Укрзализныци" и административные здания", - сообщил чиновник.

Он уточнил, что пострадавший человек получил осколочные ранения.

По данным Кипера, критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах, открыты пункты несокрушимости.

Удары по Одесской области

Напомним, недавно российская оккупационная армия также нанесла массированный дроновой удар по югу Одесской области. Тогда была атакована портовая и энергетическая инфраструктура.

В частности, захватчики атаковали город Измаил. Также было повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и оборудование. В компании ДТЭК "Одесские электросети" заявили о значительных повреждениях и о том, что ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

