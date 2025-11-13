На опыте Украины: Россия создает новый род войск

Россия создает отдельный род войск для дронов, как ответ на успехи Украины.

Россия формирует отдельный род войск, который объединит все подразделения по эксплуатации дронов - по примеру украинских Сил беспилотных систем.

О создании нового рода войск сообщил заместитель начальника - полковник Сергей Иштуганов, информирует ресурс Astra.

По его словам, уже назначен начальник войск беспилотных систем, сформированы штатные полки и другие подразделения, которые должны объединить все силы и средства, работающие с беспилотными системами. Сейчас идет набор операторов, инженеров, техников и специалистов по материально-техническому обеспечению.

Видео дня

Полковник Иштуганов не уточнил, формирование происходит преимущественно за счет перевода личного состава из других родов войск, или через новый призыв. Однако указано, что процесс уже запущен.

На опыте Украины

Вероятно, россияне пытаются воссоздать в составе ВС РФ аналог украинских Сил беспилотных систем, которые были созданы в Украине в 2024 году и за год существования нанесли значительные потери российской армии на нескольких направлениях. Создание централизованной структуры позволит, как ожидается в Москве, координировать развитие тактики, обучения и логистики для применения БПЛА на различных театрах операций.

Зато россияне успешно создали элитное подразделение "Рубикон", которое уже развернуто в горячих точках фронта, в частности в Покровске.

Оно специализируется на выявлении и ликвидации операторов беспилотников, пишет Financial Times. После двух лет, когда украинские дроны фактически безнаказанно били по российским позициям, ситуация изменилась: теперь российские "охотники на дронов" сами выслеживают и уничтожают пилотов.

Вас также могут заинтересовать новости: