Огромные потери: эксперт рассказал о последствиях для РФ скандала с "грязной" нефтью

По словам эксперта, в результате скандала страны ЕС всерьез задумались о поисках альтернатив российской нефти.

Попадания в нефтепровод "Дружба" загрязненной российской нефти обернулось для России огромными репутационными и финансовыми потерями.

Какие последствия будет иметь этот скандал, рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, передает «Обозреватель».

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"Это очень негативным образом повлияло на репутацию российских поставщиков. Существует версия относительно того, что есть какая-то компания-посредник с уставным капиталом аж 10 тыс. рублей, которая в течение нескольких суток закачивали некачественную нефть в государственный магистральный нефтепровод... Это же объект повышенной опасности, он охраняется государственными учреждениями, принимаются все необходимые меры для того, чтобы туда ничего плохого не попало. И здесь компания, созданная два года назад, без всякого разрешения просто закачивает туда нефть", – пояснил эксперт.

"Следствием является не только репутационные, но и финансовые потери. Только Беларусь заявила, что недополученная прибыль составляет 100-150 млн долларов", – подчеркнул он.

По словам Рябцева, в результате скандала страны ЕС всерьез задумались о поисках альтернатив российской нефти.

"Сейчас идет очень много разговоров о зависимости Европы от поставок российского газа. Однако доля потребления российского газа в Европе составляет около 38%, тогда как поставки российской нефти в европейские страны зависят на 65%, а некоторые на 100%", – сообщил эксперт.

По его словам, стратегический план развития энергетики любой страны ЕС содержит задачи диверсификации поставок энергоносителей, в частности нефти и нефтепродуктов.

"Вполне понятно, что после нынешней ситуации работы в этом направлении будут ускорены", – заявил Рябцев.