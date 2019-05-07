«Грязная» российская нефть в «Дружбе»: проблему планируют полностью разрешить до 20 мая

По данным «Укртранснафты», всю систему магистральных нефтепроводов «Дружба» планируется ввести в штатный режим работы до 20 мая.

Всю систему магистральных нефтепроводов «Дружба», работа которой была временно приостановлена из-за поступления некачественной российской нефти, планируется ввести в штатный режим работы до 20 мая.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба оператора нефтетранспортной системы Украины «Укртранснафта», ссылаясь на план действий, который был согласован между нефтетранспортными компаниями.

«В результате проведенной совместной работы всеми вовлеченными компаниями был согласован план действий, согласно которому ориентировочно до 20 мая текущего года планируется выйти на штатный режим работы всей системы магистральных нефтепроводов «Дружба», - пояснили в компании.

В компании также сообщили, что основным проблемным вопросом экономического характера в сложившейся ситуации является недополучение «Укртранснафтой» выручки от оказания услуг по транзиту нефти в страны ЕС.

По информации компании, на начало мая сумма недополученной выручки от временной остановки транзита достигает 29,2 млн грн.

В тоже время пресс-служба «Укртранснафты» подчеркнула, что поставки нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод осуществляется в обычном режиме системой Приднепровских магистральных нефтепроводов.

«На этот участок нефтепровода не поступает российская нефть, поэтому никакой угрозы функционированию завода в связи с наличием в нефтепроводе «Дружба» транзитной нефти с измененными качественными показателями не существует», - отметили в госкомпании.

Как сообщал УНИАН, 6 мая «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит российской нефти в Европейский Союз.

25 апреля «Укртранснафта» вынужденно приостановила транзит российской нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода «Дружба» в связи с ухудшением качества поступающего продукта.

Справка УНИАН. Компания «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.