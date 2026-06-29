Низкая цена и недорогое обслуживание: назван самый популярный автомобиль в Европе

Этот автомобиль столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны европейских брендов.

За период с начала 2026 года по май самым популярным новым автомобилем в Европе стал Renault Clio. Об этом сообщает Focus2Move.

Несмотря на падение продаж на 3,6%, автомобиль занял 1,8% рынка. Это довольно хороший показатель с учетом жесткой конкуренции среди европейских брендов.

Чаще всего Renault Clio выбирают из-за доступной цены и недорогого обслуживания. Также стоит отметить комфорт автомобиля и его приспособленность к городским дорожным условиям.

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Сразу за французской моделью следует компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, который ценят за практичность. На третьем месте оказалась Dacia Sandero, которая для многих европейцев стала синонимом слова "надежность".

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе:

Renault Clio (-3,6%); Volkswagen T-Roc (+4,7%); Dacia Sandero (-20,2%); Volkswagen Golf (-6,8%); Volkswagen Tiguan (-6,3%); Tesla Model Y (+66,3%); Opel Corsa (-1,2%); Citroën C3 (-8,8%); Peugeot 2008 (-4,5%); Nissan Qashqai (+4,5%).

Самые популярные автомобили в Европе – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что по итогам мая продажи новых легковых автомобилей в Европейском Союзе выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 955 тысяч единиц.

Самыми популярными автомобилями в ЕС оказались гибриды, а самые высокие темпы роста продемонстрировал сегмент электромобилей.

Сообщалось также, что по итогам периода с начала года по март лидером продаж среди новых автомобилей в Германии оставался Volkswagen Golf.

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