Низкая цена и недорогое обслуживание: назван самый популярный автомобиль в Европе

За период с начала 2026 года по май самым популярным новым автомобилем в Европе стал Renault Clio. Об этом сообщает Focus2Move.
Несмотря на падение продаж на 3,6%, автомобиль занял 1,8% рынка. Это довольно хороший показатель с учетом жесткой конкуренции среди европейских брендов.
Чаще всего Renault Clio выбирают из-за доступной цены и недорогого обслуживания. Также стоит отметить комфорт автомобиля и его приспособленность к городским дорожным условиям.
Сразу за французской моделью следует компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, который ценят за практичность. На третьем месте оказалась Dacia Sandero, которая для многих европейцев стала синонимом слова "надежность".
ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе:
- Renault Clio (-3,6%);
- Volkswagen T-Roc (+4,7%);
- Dacia Sandero (-20,2%);
- Volkswagen Golf (-6,8%);
- Volkswagen Tiguan (-6,3%);
- Tesla Model Y (+66,3%);
- Opel Corsa (-1,2%);
- Citroën C3 (-8,8%);
- Peugeot 2008 (-4,5%);
- Nissan Qashqai (+4,5%).
Самые популярные автомобили в Европе – другие новости
Ранее УНИАН сообщал, что по итогам мая продажи новых легковых автомобилей в Европейском Союзе выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 955 тысяч единиц.
Самыми популярными автомобилями в ЕС оказались гибриды, а самые высокие темпы роста продемонстрировал сегмент электромобилей.
Сообщалось также, что по итогам периода с начала года по март лидером продаж среди новых автомобилей в Германии оставался Volkswagen Golf.