Tesla представила новую версию сверхпопулярного в Украине электрокроссовера

Tesla Model Y пользуется огромным спросом как в Украине, так и за ее пределами.

Компания Tesla представила в США новую полноприводную версию электрокроссовера Model Y. Об этом сообщает Reuters.

Начальная цена полноприводного варианта самого популярного кроссовера Tesla составляет 41 990 долларов. Таким образом, она превышает стоимость более дешевой стандартной версии с задним приводом, которая стоит около 40 000 долларов.

Внешне новая модель почти не отличается от предшественника. Это свидетельствует о формировании определенного фирменного стиля Tesla в дизайне авто.

Запуск обновленного варианта состоялся вскоре после того, как Tesla представила упрощенные версии Model Y и седана Model 3 в комплектации Standard, цена которых оказалась ниже стоимости предыдущих базовых версий.

Эти автомобили стали ключевым элементом стратегии компании на 2026 год, направленной на расширение аудитории покупателей без ожидания запуска нового массового электромобиля.

Автомобили Tesla – другие новости

Недавно стало известно, что Tesla прекратит выпуск Model S и X в следующем квартале. Эти автомобили много лет были визитной карточкой компании. У них миллионы поклонников по всему миру.

Tesla планирует заменить производственные линии этих моделей на фабрике в городе Фремонт в Калифорнии на цеха по производству человекоподобных роботов Optimus.

По словам Илона Маска, решение о прекращении производства является "печальным", но это часть перехода компании к "автономному будущему".

Отметим, что автомобили Tesla традиционно пользуются огромной популярностью на украинском рынке. Ранее стало известно, что Tesla Model Y и Tesla Model 3 стали самыми популярными в Украине подержанными легковыми автомобилями возрастом до пяти лет.

